Aun siendo un mercado pequeño y relativamente nuevo en el ámbito de las fintechs, el Perú ya alberga al menos a 50 de estas startups de financiamiento. Y si se suman a las casas de cambios virtuales, el número es mayor.

Simon Vacher, gerente general del Holding Perú de Inversiones.io, creada en Perú con socios y capital francés, anunció su ingreso al mercado local, apuntando a pymes que hoy se financian con tasas de entre 10% y 30% de interés.

A diferencia de otras fintechs, el ejecutivo explicó que basarán su operación en el crowfunding, es decir, captando capital de personas en lugar de fondos de interés o inversores institucionales.

De esa manera, y bajo modelos de startups como Rappi, Uber o Airbnb, refirió que buscan eliminar la intermediación para competir con tasas bajas de cara a las pymes y ofrecer mejores tasas a los financistas, apoyados por tecnologías como la firma digital y reconocimiento facial.

Para operar, aseguró que están registrados en Cavali, figuran en la SBS como empresa de factoring y todos los depósitos irán a Cofide. En tanto, han presentado su modelo de crowfunding a la SMV mientras la normativa sobre ese negocio avanza en Perú.

Expansión

Luego de un piloto en Perú, Inversiones.io empieza a operar con capital de US$ 140,000 de socios y espera financiar US$ 15 millones en el primer año. En simultáneo, alistan su ingreso a Colombia, donde proyectan captar US$ 160,000 para iniciar.

A partir del despegue en el mercado local, Vacher refirió que los próximos pasos irán a Chile, Ecuador y Bolivia. En un mediano plazo, apuntan a México y Brasil como plazas de mayor tamaño.

Por ahora, refirió que operan con fondos propios, pero apuntan a captar financiamiento de personas naturales y luego atraer a fondos de capital de riesgo para expandirse en la región.