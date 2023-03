No es el único propósito para este 2023. A mitad de año, la firma tiene previsto el lanzamiento de un satélite, lo que le demandará una inversión de casi medio millón de dólares.

Rodrigo Rejas, country head de Hughes Perú, adelantó a Gestión que el lanzamiento del satélite permitirá aumentar la capacidad para dotar del servicio de internet, principalmente a zonas rurales. Actualmente la empresa está presente en 23 departamentos.

LEA TAMBIÉN Hughes Perú seguirá apostando por acortar la brecha digital al interior del país

“Si antes se tenía la capacidad de cubrir a cierta cantidad de empresas y consumidores, con este satélite vamos a llegar al doble prácticamente”, explicó.

Cuando empezó Hughes operaciones en Perú, hace cinco años, se tenía como meta que los clientes corporativos representen el 30% de la facturación y 70% sea residencial. ¿Se llegó a este objetivo?

En realidad, las cifras no se dieron de esa forma. A raíz de la pandemia hubo un cambio en el foco de la compañía. Muchos de los grandes proyectos de congelaron y lo que tuvimos que hacer fue cubrir la necesidad real que tenía el Perú en ese momento, de contar con el servicio de internet. En ese periodo se dio la gran expansión de la empresa, cubriendo a cada uno de los hogares que estaban sumamente alejados y colocando internet en los pueblos rurales que lo necesitaban. En esos años, el 95% de la facturación fue del mercado consumer (residencial). Si nos enfocamos en lo que es este año, esperamos que el 50% (de la facturación) provenga del sector corporativo .

¿A qué sectores o empresas apuntarán?

Tenemos muchas oportunidades para cubrir a mineras así como empresas de petróleo y gas . Si bien algunas firmas probablemente ya tengan internet de fibra (óptica) y otras les sirve como redes de backup, tenemos la ventaja de cubrir zonas que, por su ubicación geográfica, nadie puede entrar y son de díficil acceso. Una prueba de ello es que hemos brindado el servicio a las FF.AA.; Marina y Ejército, en puntos de díficil tránsito. No trabajamos en zonas urbanas, en la que llega la fibra óptica y la telefonía móvil, sino que nos desplegamos en lugares en la que nadie llega .

¿Cómo avanza la participación de Hughes en el segmento de internet residencial?

Más que crecimiento lo que hemos tenido es una línea de aprendizaje. Los contratos en Perú tienen un duración de 6 meses, es decir, son bastante cortos. Por lo que estamos -ahora- es asegurándonos que todos los clientes que ingresen sean de mediano y largo plazo. Con sistemas de evaluación crediticia así como entendiendo mejor al consumidor ya que le entregamos un producto, que va como dato, en la que invertimos completamente en todo. El equipo que se le entrega, no solo es la antena sino el router que va dentro de la casa e irradia internet. Al entregar este servicio tenemos que asegurarnos que el cliente lo devuelva, que lo pague, entre otros aspectos, esto parte que hemos venido perfeccionando a lo largo de estos dos años.

¿En qué regiones están concentrados sus principales clientes?

Tenemos la mayor cobertura en el sur de Perú. En las regiones de Puno, Cusco y Madre de Dios. Si hablamos del centro en Junín, Cerro de Pasco y Huancavelica mientras que en el norte, la sierra de Trujillo como Pataz y Amazonas, que es uno de los departamentos que recién hemos coberturado hace año y medio y que ha crecido muchísimo. Cubrimos también Piura y Tumbes, que no era parte de nuestra cobertura inicial.

¿En cuánto han crecido?

En Amazonas hemos tenido un crecimiento de 300% el año pasado en relación a la base inicial de 2021. En Piura, que lanzamos el servicio entre el 2019 y 2020, tenemos 250% de crecimiento.

En el segmento de internet residencial, ¿cuál es la meta?

Hay dos estrategias. La primera, es que seguimos con el foco de capturar clientes que tienen necesidad de conectarse, ya que Perú es el tercer país más importante en ventas para Hughes y la segunda es que hemos empezado a dar beneficios extras a toda la base de clientes. Estamos trabajando no solo en capturar nuevos clientes sino en cuidar a los que tenemos en la base, para brindarles servicios de postventa, sobre todo cuando están muy alejados.

¿Cómo se diferencia de la fibra óptica ?

La realidad, nosotros proveemos esa milla extra que los otros no pueden hacer. Saludamos a todas la empresas que aportan en reducir la brecha digital y en la medida que la red dorsal, las empresas privadas y todo vaya creciendo, en buena hora, se va a tener tarifas más competitivas. La gran diferencia que tenemos nosotros es que el satélite ya está desplegado, ya está en el aire, alumbrando y dejando huella al 97% del territorio del Perú. Lo que quiere decir que el 97% de los hogares de Perú tienen huella de Hughes, es decir, pueden tener internet satelital

-Lanzamiento de satélite a mitad de año-

Rodrigo Rejas, country head de Hughes Perú, anunció que se va a lanzar un satélite a mediados de este año la que va ampliar su capacidad.

Cuéntenos sobre el lanzamiento de este satélite. ¿Cómo va a beneficiar a Perú?

Queremos tener una vía más grande y más rápida. Básicamente lo que hace este nuevo satélite que va a tener huella en Latinoamerica y en Perú es que si teníamos (antes) una pista con dos carriles, ahora van a ser cuatro y ahí viene la gran oportunidad. Si antes teníamos la capacidad de cubrir a cierta cantidad de empresas y consumidores, con este satélite, se va a poder cubrir al doble prácticamente . Eso me va dar la opción de tener proyectos mucho más robustos y grandes.

¿Con esta satélite podrán llegar al 100% de los hogares del Perú?

No necesariamente porque hay una parte del país en la que está el 3% de hogares. Es una zona de selva, específicamente Loreto, en la que no hemos puesto la huella y no necesariamente vamos a ponerla. Eso va a depender del lanzamiento del satélite, si vamos a cubrir ahí, pero al día de hoy, no lo tenemos previsto.

¿Cuándo me dice el doble, significa que van a aumentar su número de consumidores?

Más que en números, es la capacidad. Con este satélite se va a ampliar la capacidad (del servicio de internet).

Se anunció -hace cinco años- la inversión de US$ 100 millones para aumentar su cobertura en Perú. ¿Cuánto se espera invertir en los próximos cinco años?

El lanzamiento de este satélite es una inversión grande que tenemos en el corto plazo. Estamos hablando casi de medio millón de dólares, que es lo que cuesta el lanzamiento de un satélite.

Rodrigo Rejas, country head de Hughes Perú, sobre lanzamiento de satélite: "Si antes teníamos la capacidad de cubrir a cierta cantidad de empresas y consumidores, con este satélite, se va a poder cubrir al doble prácticamente. Eso me va dar la opción de tener proyectos mucho más robustos y grandes". Foto: Difusión

-Servicio prepago: internet comunitario-

Hace dos años se alió con Facebook para llevar internet al mercado prepago. Bajo este esquema una bodega puede vender internet por horas desde S/ 1. ¿Qué resultados ha tenido?

Lo que hizo Facebook no fue el despliegue sino la plataforma de monetización. Facebook lo lanzó en colaboración con nosotros. Sin embargo, la plataforma de Facebook ya no está trabajando con nosotros. No obstante, seguimos brindando el servicio, con otra plataforma que nos está sirviendo para monetizarlo. A la fecha tenemos a más de 1,200 socios comerciales o bodegueros brindando este servicio a nivel nacional, que están ubicados en los lugares más alejados y en las que no hay internet. Específicamente en zonas rurales.

¿Cuál es la meta para este año?

Lo principal de este producto es que se está llegando, a bajo costo, a lugares en la que es imposible de llegar. Esperamos este año cubir unos 2,000 puntos en total. En concreto, esperamos llegar a un acuerdo con 800 (bodegueros) adicionales. Vemos en este servicio grandes oportunidades ya que podemos desplegar (satélites) e invertir y que se descuente con canon. Eso es sumamente relevante.

¿Descuento con canon? ¿lo están trabajando con algunas regiones?

No, lo que estamos viendo con los gobiernos regionales es que asuman por cuenta propia servicios y que ellos brinden -mineras y gobiernos regionales- el servicio de internet a comunidades.

¿Cómo funciona el internet comunitario?

Básicamente buscamos a un bodeguero e invertimos en el despliegue de las antenas, en este centro de acopio, de ventas de la comunidad. Así, este bodeguero vende cargas desde S/ 1. Es un servicio prepago que se activa por horas o semanas. Así se brinda a una persona, que no tiene la capacidad de un pago mensual, la posibilidad de conectarse a internet. Este servicio también lo estamos ofreciendo al Gobierno: que funcionaría con la colocación de antenas en lugares en las que -incluso- no se pueda pagar S/ 1 por lo que (el servicio) se tendría que subisidiar.

¿Ya están trabajando con el MTC al respecto?

Tenemos conversaciones iniciales. Hemos hecho explicaciones a los funcionarios del ministerio de cómo funciona este servicio.