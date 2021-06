Intel Corp anunció que trabajará con la empresa india Reliance Jio para desarrollar la tecnología de redes 5G.

La unidad de capital riesgo de Intel había invertido el año pasado US$ 250 millones en la unidad Jio Platforms de Reliance Industries Ltd, afirmando que las dos empresas encontrarían áreas de colaboración tecnológica.

Intel dijo que trabajará en “innovaciones conjuntas” con Reliance Jio para su red de acceso de radio 5G (RAN), entre otras cosas.

“Este es el fruto de esa asociación”, dijo a Reuters en una entrevista Navin Shenoy, vicepresidente ejecutivo y director general del grupo de plataformas de datos de Intel. “El 5G en la India va a ser masivo y (Reliance Jio) lo están haciendo de una manera incomparable”.

Reliance Jio es uno de los muchos operadores de todo el mundo que usan un nuevo enfoque para construir redes 5G.

En lugar de utilizar equipos principalmente de empresas específicas de telecomunicaciones como Nokia, Ericsson o Huawei Technologies Cos, los operadores están cambiando hacia un software para manejar más funciones de red y aprovechar el mismo tipo de equipo estándar usado en centros de datos para ejecutar las redes.

Intel, por su parte, ha ido perdiendo cuota en sus principales mercados de centros de datos y de informática personal frente a rivales como Advanced Micro Devices Inc tras años de problemas de fabricación, pero los chips de red se han convertido en una parte cada vez más importante de su negocio, creciendo un 20% en el 2020 para representar US$ 6,000 millones de sus US$ 77,900 millones en ventas.

Dan Rodríguez, director general del grupo de plataformas de red de Intel, dijo que parte de ese crecimiento se debe a la decisión que tomó Intel hace casi una década de invertir en un software similar a un sistema operativo para sus chips de red.

El sistema, denominado FlexRAN, permite a los operadores o a las empresas de software escribir código para las redes 5G.