En el 2021 se presentaron distintos factores, como el tipo de cambio y el aumento en el precio de los contenedores, que preveían un escenario adverso para el mercado de instrumentos musicales. Sin embargo, los resultados fueron bastante buenos en el año y Music Market registró un crecimiento de 30%, señaló su director, José Yompián.

Explicó que en años anteriores el crecimiento de sus ventas era de alrededor de 15%, por lo que las cifras del 2021 salieron de lo común, soportadas por tendencias que no solo se vieron en Perú, sino a nivel mundial. Las ventas el año pasado estuvieron en alrededor de US$ 10 millones con una cifra promedio mensual de US$ 900,000.

“El mercado ha empezado a responder de manera impresionante. Las líneas de teclado digital y de guitarras acústicas se fueron a las nubes, en donde los proveedores a nivel mundial no pudieron abastecer por bastante margen las cantidades demandadas. Hemos visto el pico de ventas en estas líneas, y parte de ello se explica por los mayores ahorros e impulsos de liquidez como el retiro de los fondos de las AFP”, indicó.

Además de estos instrumentos, la demanda también aumentó en pianos, baterías electrónicas y home studio. “Dada la mayor permanencia en casa, la demanda por interfaces de audio, audífonos, micrófonos aumentaron considerablemente. Los pianos de cola normalmente no tenían tanta frecuencia en ventas, y en el 2021 se agotaron, sus ventas fueron cuatro veces lo que eran, se vieron mayores precios en este segmento”, indicó.

Por otro lado, algunas líneas tuvieron un desempeño bajo en el 2021, con reducciones considerables en sus ventas. “Todo lo relacionado con percusión, y vientos (por ejemplo, trompetas y flautas) no tuvieron un buen año. En el caso de los vientos, la falta de clases presenciales fue un factor en contra. Por el lado de percusión, la permanencia y trabajo en casa evitó que su demanda se mantenga debido a no poder aislar el ruido con audífonos. En ese sentido, las baterías electrónicas repuntaron”, apuntó.

Precisó que la tecnología silenciosa (aquellos instrumentos compatibles con el uso de audífonos) han tenido relevancia el año pasado. Por ello, la línea del audio profesional (parlantes, mezcladoras, consolas, etc.), no ha tenido grandes cifras.

Perspectivas

Para el 2022, Yompián consideró que el crecimiento podría estar en alrededor de 15%, pero sujeto a distintos factores.

“Hay una inflación global que también se está trasladando a los productos que importamos (instrumentos musicales), lo cual podría hacer que veamos otras marcas o algunos modelos más económicos. Este año posiblemente se prioricen los productos principales y en los demás segmentos mantendríamos cautela. A pesar de que está bajando, aún hay cierta incertidumbre por el lado del tipo de cambio”, afirmó.

En corto

Yompián asegura que Music Market es la empresa más relevante en el mercado de instrumentos musicales en el Perú, con una participación de alrededor del 30%.