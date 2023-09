“Estamos trabajando en obtener las certificaciones necesarias para exportar a estos mercados con nuestro producto Cordial Plus. Con la colonia Cariño sí nos encontramos en Ecuador desde hace muchos años”, indicó Khan en diálogo con Gestión.

Además, la firma planea lanzar al mercado peruano algunas variaciones del multivitamínico Cordial Plus, que esta vez estarán dirigidas a niños, adultos mayores, entre otros públicos específicos. Con el fin de exportar su tradicional Cordial Plus y desarrollar los nuevos productos, la compañía está invirtiendo US$ 250,000 en realizar mejoras y adquirir nueva maquinaria para su planta de Chaclacayo (Lima).

El Instituto Bioquímico Dr. F. Remy existe desde hace más de 80 años en el mercado peruano, cuando empezó a desarrollar productos de farmacia y cosmética, algunos de los cuales son el mencionado multivitamínico, la fragancia Cariño, los jabones Remy y la colonia Coquito. Estas categorías representan el 30% de los ingresos de la empresa peruana.

Desde hace 60 años comercializa también productos a granel: insumos químicos industriales dirigidos a empresas que elaboran detergentes, shampoos, entre otros. Estos productos intermedios llegan a los mercados de Bolivia, Chile, Ecuador, Venezuela y países de Centroamérica, y hoy en día suman el 70% de las ventas del Instituto Bioquímico Dr. F. Remy.

Una línea que la empresa está fortaleciendo recientemente es la de higiene y desinfección, en la cual ha lanzado al menos cinco nuevos productos al mercado. Estos están dirigidos en mayor medida al sector industrial y empresarial, por lo cual los considera dentro de la categoría de productos a granel. Algunos otros son productos de limpieza listos para la venta al consumidor final.

Con los recientes lanzamientos, la empresa proyecta facturar este año alrededor de 15% más que en el 2022, y así mantenerse en una tasa de crecimiento interanual similar a la alcanzada en los últimos 10 años, según sostuvo el gerente general.

Servicios de maquila

Con las inversiones que la compañía está realizando en su planta de producción también espera empezar a brindar servicios de maquila a algunos de sus socios comerciales de Perú, Chile y Ecuador, para la elaboración de productos de farmacia y cosmética.

