Luis Sánchez, consultor senior de Investigación y Consultoría de JLL, comentó que la demanda o absorción neta (ocupación menos desocupación) de metros cuadrados (m2) de oficinas prime en la primera mitad del 2023 se triplicó a 42,068 m2, frente al mismo periodo del año pasado (11,972 m2).

“Por tercer periodo consecutivo, la ocupación superó los 50,000 m2, impulsada por las transacciones en los submercados Este, San Isidro CBD (Central Business District) y Miraflores, concentrando el 76% del total”, comentó a Gestión.

En tanto, la desocupación alcanzó los 12,000 m2, manteniendo el comportamiento habitual del mercado. En detalle, el 38% de los m2 dejados se concentró en San Isidro CBD, mientras que en los submercados de San Borja y Magdalena no se identificaron desocupaciones.

Regresan contratos de oficinas de más de 1,000 m2

En el primer semestre del 2023, se registraron 13 transacciones que requirieron más 1,000 m2 de oficinas. En ese sentido, Sánchez destacó que esta demanda proviene de corporaciones que buscan mayores áreas comunes, como salas de directorio, patios de comida con aforos superiores, además de áreas de entretenimiento funcionales.

“Si bien fue una tendencia que veíamos en años anteriores, no llegaba a ser contundente como en 2023. Los empleadores están interesados en darles la tranquilidad y la comodidad a sus colaboradores para que asocien al trabajo presencial con un productivo y cómodo sistema de trabajo, por lo que se ha apostado por áreas de mayor tamaño”, anotó.

Ajuste en el precio y menor vacancia

De acuerdo con el informe de JLL, el precio promedio de renta de oficinas prime en Lima registró un ajuste de 0.73%, cerrando el primer semestre del 2023 en US$ 15.96 por m2. La disminución respondió a la estrategia de los propietarios para atraer el interés de los clientes ante la alta disponibilidad de oficinas en el mercado.

Por su parte, la vacancia tuvo una reducción de 3.4 puntos porcentuales respecto al segundo semestre del 2022, cerrando en 22.1% en junio. Así, el mercado presentó más de 291,000 m2 de oficinas disponibles.

“Esta disminución de la vacancia se debe principalmente al progresivo desempeño positivo de la demanda y al bajo nivel de producción (ingreso de nuevos edificios) en los últimos dos años, permitiendo que la tendencia continúe a la baja”, remarcó Sánchez.

¿Qué se espera al cierre del 2023?

De cara al segundo semestre del 2023, Sánchez proyectó un desempeño similar al del primer periodo, con una vacancia a la baja. En tanto, el precio promedio de renta repuntaría por la expectativa de los propietarios de la oferta de oficinas prime que ingresará (nuevos edificios) en la segunda mitad del año en la avenida Camino Real y en la avenida Pardo.

“Estos 20,000 m2 (nuevos) impulsarán que la renta (precio) se estabilice y ya no continúe teniendo los ajustes pasados”, anotó.

Así, el ejecutivo estimó que el precio promedio el 2023 podría regresar al nivel del segundo semestre del 2022, llegando a US$ 16.05. “Se encontraría en niveles pre pandemia; y no es por el ciclo inmobiliario, sino porque se estaría estabilizando (dejando de caer), luego de unos periodos (2020-2021) a la baja”, declaró.

En relación a la vacancia, estimó que el indicador se ajustaría a alrededor de 21.5% al cierre del 2023, aunque todavía estaría más de 5 puntos por encima de los 15.9% del 2019. “De alguna manera, los landlords (desarrolladores) están pausando la producción (de nuevos edificios) para que el metraje a absorver disminuya”, mencionó.

Finalmente, con respecto a la demanda (absorción neta) de oficinas prime durante todo el 2023, Sánchez proyectó que se podrían superar los 65,000 m2 en un escenario conservador, por encima de lo registrado el 2022 (60,135 m2). Sin embargo, ese nivel todavía estaría a la mitad de la pre pandemia (en términos anuales).

EN CORTO

Venta. El precio promedio de venta de oficinas prime en Lima se mantuvo sin cambios significativos, cerrando el primer semestre del 2023 en US$ 2,135 por m2. “Actualmente, en el mercado se pueden encontrar precios desde US$ 1,852 por m2 hasta más de US$ 2,350 por m2, concentrandose la mayor oferta existente en el submercado Este (Surco y La Molina); con el 57%”, indica el reporte de JLL.