Citigroup inc. ofreció a los inversionistas un claro recordatorio de la imprevisibilidad de la negociación, al registrar una caída más pronunciada de lo esperado en los ingresos de esas operaciones, justo cuando la nueva directora ejecutiva, Jane Fraser, se embarca en una reorganización para mostrar unidades más estables.

Los ingresos por la gestión de productos de renta fija cayeron un 20% en el cuarto trimestre con respecto al año anterior, peor de lo que estimaban los analistas, y descendieron un 3% en el segmento de renta variable a pesar de las proyecciones de que aumentarían el mismo porcentaje. Las sorpresas se produjeron mientras Fraser presentaba cambios a la estructura del banco, dando a los inversionistas una visión más clara de las divisiones que manejan el dinero de los ricos y las empresas, donde la compañía pretende crecer.

La reestructuración revela la visión de Fraser para el tercer banco más grande de Estados Unidos después de meses de vender partes de la empresa en todo el mundo. Combina las ramas de riqueza global y de consumo en EE.UU. en una sola división, divide sus operaciones institucionales en tres componentes principales y crea una nueva unidad denominada “franquicias heredadas” para los activos y las operaciones en venta. Los analistas habían pedido algunos de los cambios, argumentando que era demasiado difícil medir el progreso dentro de algunas partes de la empresa.

“Esto facilitará a nuestros inversionistas comprender el desempeño de nuestros negocios principales y optimizar los negocios que hemos decidido abandonar”, dijo Fraser en un comunicado publicado el viernes, en el que anunciaba los resultados financieros y los cambios.

Los ingresos crecieron un 1% en el trimestre, justo por debajo de las expectativas de los analistas. Además, los costos aumentaron debido a cargos únicos por la liquidación de las operaciones minoristas en Corea del Sur y la salida de esos negocios en otros lugares de Asia. Los ingresos netos ascendieron a US$ 3,170 millones, por debajo de las estimaciones de los analistas recopiladas por Bloomberg.

Los ingresos de la banca de consumo en Norteamérica cayeron un 6% en el trimestre, afectados porque los clientes se endeudaron menos con tarjetas de la marca Citigroup.

Un punto positivo fue la banca de inversión, donde los ingresos aumentaron un 43% a US$ 1,800 millones, con un incremento de más del doble en los ingresos por asesorías. Las fusiones y adquisiciones han estado en auge en Wall Street, ya que las empresas están reestructurando sus negocios en medio de la pandemia.

Fraser, que asumió el cargo en marzo, ha estado reduciendo las operaciones de consumo remotas y examinando la presencia del banco en los mercados de todo el mundo. Se está centrando en garantizar que sus negocios colaboren entre sí, por ejemplo, con las unidades de patrimonio, persuadiendo a los empresarios para que lleven sus cuentas corporativas al banco, o sus negocios a sus banqueros de inversión. La idea es crear una empresa más ágil que pueda trazar un crecimiento constante.

Citigroup anunció esta semana uno de sus movimientos más espectaculares: un plan para abandonar una enorme red de banca de consumo en México. Esto subraya el alejamiento de la empresa de las unidades minoristas regionales. El jueves por la tarde, anunció que acordó vender las operaciones minoristas en Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam a United Overseas Bank Ltd. por alrededor de US$ 4,900 millones de Singapur (US$ 3,600 millones).

Como parte de la reorganización, Citigroup, con sede en Nueva York, fusionará las operaciones de consumo restantes en una división de banca personal y gestión de patrimonio, según una presentación separada que el banco publicó el viernes. Esto incluirá las divisiones de banca minorista y tarjetas de crédito en EE.UU., así como las ramas de banca privada y administración de patrimonio.

El grupo de clientes institucionales se dividirá en tres áreas: una división de negociación, un grupo de banca corporativa y de inversión y servicios, que incluye el extenso negocio de tesorería y soluciones comerciales, así como servicios de valores.

Las franquicias heredadas albergarán las divisiones de consumo de Asia que ya están a la venta, así como los negocios de banca de consumo, pequeñas y medianas empresas que Citigroup pretende abandonar en México.