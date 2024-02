Inca One Gold, empresa canadiense procesadora de oro de mineros artesanales, estudia la adquisición de concesiones en Arequipa, Cusco y/o Apurímac para operarlas directamente. Iván Salas, country manager de la compañía, explicó que la empresa busca adoptar un modelo distinto de actividades, con miras a la integración vertical que anunció recientemente a Gestión.

“Se trata de la adquisición de unas concesiones que tenemos en curso para poder operarlas directamente con un concepto distinto que es el de Facility Management, pero, digamos, es propiedad nuestra, como concesión, y vamos a brindar todo el modelo de crecimiento y el capital necesario para trabajar esta operación”, detalló.

En esa nueva etapa, la empresa planea aplicar un enfoque de gestión de instalaciones en sus operaciones mineras. Dicha propuesta implica no solo la extracción de minerales, sino también la gestión eficiente de las plantas físicas y operativas relacionadas con dichas actividades. El alcance puede incluir el mantenimiento de las plantas de procesamiento, talleres, infraestructura de apoyo, equipos y otras instalaciones.

De otro lado, el ejecutivo refirió que aún están eligiendo el lugar de operación. “Las zonas compiten por el capital. Sin embargo, tenemos una presencia muy marcada en Cusco, Apurímac y Arequipa”, explicó, tras añadir que la producción de una mina propia en dichas regiones sería de 60 toneladas por día.

El avance de la tercera planta

Inca One Gold posee dos plantas en Arequipa (Chala One y Kori One) para el procesamiento de mineral de oro proveniente de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE). En la expansión de este negocio, la compañía espera iniciar la operación de su tercera instalación procesadora a fines del segundo semestre de 2024.

Según Salas, la nueva planta de oro tendrá una capacidad operativa de 350 toneladas por día.

“Es la máxima capacidad que nos permite la ley, porque nuestro foco es trabajar en pequeña minería. Si subo el tamaño de las plantas, me es más difícil atender operativamente. Donde un pequeño minero puede estar produciendo hasta 30 toneladas cada 45 días en promedio, entonces tengo que trabajar con pequeños lotes de procesamiento”, declaró a Rumbo Minero.

