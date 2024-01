Inca One Gold Corp, con operaciones en Perú, cerró el primer tramo de su colocación privada sin intermediarios por 696,900 dólares canadienses. La empresa tiene la intención de extender el cierre de un segundo y último tramo hasta el 31 de enero de 2024, sujeto a la aprobación final de TSX Venture Exchange.

Algunos directores, funcionarios y otras personas con información privilegiada de la minera canadiense compraron o adquirieron dirección y control sobre un total de 2,624,000 unidades (paquetes de acciones y derechos) en el marco de la oferta, lo que representa el 37.9% de los ingresos recaudados en el primer tramo.

Los ingresos de la oferta se utilizarán para requisitos generales de capital de trabajo de Inca One, cuyas operaciones se concentran en el procesamiento de oro de terceros con dos plantas en Arequipa. En Perú, planea instalar una tercera planta el 2024.

LEA TAMBIÉN: Inca One y la integración vertical con foco en minas de oro en Perú

Los directores de la compañía han determinado que la participación de las partes interesadas en la oferta estará exenta de los requisitos de valuación formal y aprobación de accionistas minoritarios, de acuerdo con el Instrumento Multilateral 61-101 Protección de Tenedores Minoritarios de Valores en Transacciones Especiales.

Los valores descritos no han sido registrados conforme a la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, a menos que estén registrados conforme a la ley o que esté disponible una exención de registro.

Las operaciones de Inca One

En Perú, Inca One Gold Corp es un productor de oro que opera dos instalaciones de procesamiento de minerales auríferos con autorización. La empresa posee una capacidad operativa permitida combinada de 450 tpd (toneladas por día) en sus dos plantas totalmente integradas, Chala One y Kori One.

La compañía ha generado más de US$ 200 millones en ventas desde el inicio de sus operaciones de procesamiento. Inca One opera en el sector de servicios a mineros de oro autorizados, artesanales y de pequeña escala (ASGM). Perú es uno de los mayores productores de oro del mundo.