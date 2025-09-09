Ilahui inaugura su tienda 15 en Magdalena con inversión de S/ 420,000 y apuesta por experiencias inmersivas. (Foto: Ilahui Perú)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La cadena de estilo de vida inauguró oficialmente su tienda número 15 en el país, ubicada en el distrito de Magdalena del Mar. La apertura, que representó una inversión de S/ 420,000, forma parte del plan de , que ya cuenta con presencia en ciudades como Lima, Trujillo, Arequipa, Huancayo, Chiclayo, Iquitos y Piura.

Jessica Carreño, jefa de Trade Marketing de , destacó que “la inauguración en Magdalena es un paso más en nuestro plan de consolidación nacional. Elegimos este distrito por su dinamismo y porque el perfil de su comunidad conecta perfectamente con nuestra propuesta de valor”.

El nuevo local, de 250 metros cuadrados, ha sido diseñado bajo un concepto inspirado en la estética minimalista y colorida de Corea y Japón. (Foto referencial).
Magdalena, un distrito estratégico

La elección de Magdalena del Mar respondió al perfil estratégico del distrito, que se caracteriza por su alta afluencia peatonal y vehicular, así como por congregar a un público diverso compuesto por familias, jóvenes y estudiantes.

Además, su cercanía con distritos como San Isidro, Jesús María y Pueblo Libre refuerza el potencial comercial de la y un punto accesible.

Una experiencia de compra inmersiva

El nuevo local, de 250 metros cuadrados, ha sido diseñado bajo un concepto inspirado en la estética minimalista y colorida de Corea y Japón, fusionada con toques modernos. Los espacios abiertos, la iluminación cálida, las ilustraciones kawaii y la música alegre buscan crear una experiencia sensorial en cada visita.

La propuesta de se centra en “transformar lo cotidiano en extraordinario”, con un portafolio que incluye accesorios de moda, papelería, artículos de oficina, productos para el hogar, una sólida línea de belleza y cuidado personal —con lo último en skincare coreano—, además de juguetes y peluches kawaii para todas las edades.

Ilahui ofrece un portafolio que incluye accesorios de moda, papelería, artículos de oficina, productos para el hogar, una sólida línea de belleza y cuidado personal (Foto: Ilahui Perú)
Alianzas y novedades en el portafolio

Como parte de su estrategia de diferenciación, ha incorporado productos con licencias reconocidas como Snoopy y Shin-chan, además de innovaciones en belleza como los Dododots™ Beauty Patch, posicionándose como un referente en la incorporación de tendencias globales al mercado peruano.

Un modelo alineado a nuevas tendencias de consumo

La apertura en Magdalena responde también a los cambios en los hábitos de compra de los consumidores peruanos. Hoy, los clientes buscan más que un producto: priorizan experiencias, espacios para descubrir novedades y artículos accesibles con diseño aspiracional, factores que ha sabido integrar en su propuesta.

