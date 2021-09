El IE Business School se sitúa en el Top 10 mundial del Ranking de QS, son sus programas International MBA, Master in Management y Master in Finance; reconocidos entre los mejores programas a nivel internacional en la clasificación británica.

El Ranking de programas MBA de QS evalúa el desempeño de las escuelas de negocios en 5 áreas: empleabilidad, retorno de la inversión, diversidad de claustro y alumnado. Asimismo, consolida los resultados obtenidos por IE Business School en ediciones anteriores, como la primera posición del mundo registrada en los 4 últimos años en el Ranking QS de programas Online MBA, que destaca los 20 años de experiencia de IE University en formación online y su posición como institución pionera en Europa en el diseño de Masters Online.

El International MBA de IE Business School ocupa la 7ª posicíón mundial y 3ª de Europa en el QS World University Ranking publicado hoy, en la categoría de programas MBA Full-Time.

El International MBA, un programa de un año de duración con alumnos procedentes de 70 países, destaca en el ranking británico en las áreas de Entrepreneurship y Alumni Outcomes, en las que se sitúa como la mejor institución académica de Europa y la 3ª del mundo.

El ranking anual de QS sitúa el Master in Management de IE Business School en la 5ª posición mundial y el Master in Finance en la 11ª global.

Por otro lado, IE Business School ha dado la bienvenida a ese curso académico a Lee Newman como nuevo Decano de la institución, cuyas prioridades estratégicas apuntan a impulsar un enfoque innovador de la educación, enfocada en la carrera de los alumnos.

Lee Newman, que ocupó la posición de Decano de IE School of Human Sciences and Technology desde 2010, cuenta con un PhD interdisciplinar por la University of Michigan sobre inteligencia artificial y neurociencia cognitiva. Además, es MBA y Master in Technology & Policy por MIT, y Bachelor in Engineering por Brown University.

Este mes de setiembre, IE University inaugura IE Tower, su nueva sede vertical, tecnológica y sostenible en el norte de Madrid,