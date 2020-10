Empresas







Iberdrola dice que dejará de invertir en México si el Gobierno no lo desea El presidente de la eléctrica española Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, indicó que México tiene poco peso en el grupo, unos US$ 10,000 millones, prácticamente el mismo valor de la compra de la eléctrica estadounidense PNM anunciada este miércoles por US$ 8,300 millones incluida la deuda.