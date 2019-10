Hugo Boss amplía su oferta y hoy no solo está en el mercado con prendas de vestir. Al ver el interés por la marca, Distribrands Perú, compañía que tiene la representación de Plastoria, empresa internacional que elabora productos para marcas de lujo, entre ellas Hugo Boss, decidió traer al país la línea de accesorios.

El objetivo, dice Claudia Roca, gerente general de Distribrands Perú, es captar al público conocedor de la marca a través de una propuesta de lujo accesible.

“Más allá de decir que vamos a ir a captar un baby boomer, un X o un millennial, nosotros vamos por el HENRY (High Earners Not Rich Yet), que son los que ganan US$ 100,000 al año pero que aún no son millonarios, que pueden tener inversiones menores al millón de dólares y vienen de cualquier generación, con un poder adquisitivo interesante, que conocen la marca y que cuando escalaron ya pudieron acceder a ella”, explica Roca.

Una ventaja, dice la ejecutiva, es que ingresan como una opción de compra, ya que muchas veces el mercado no ofrece una gama tan amplia de regalos enfocados al público masculino.

Por ello, su oferta en este ingreso trae lapiceros, plumas, agendas, portafolios, llaveros, entre otros productos. Sin embargo, la gama total de Hugo Boss Accesorios es mucho más amplia. Así, también hay una oferta de USB, parlantes, paraguas, entre otros, las cuales irán trayendo a medida que conozcan al consumidor.

“El fuerte son los lapiceros, y lo que se ofrece es ser versátiles en los que se están trayendo, más de vanguardia que pueden permitir al cliente tener una colección”, sostiene Roca.

Canales

En esta primera etapa han ingresado a diversos marketplace como Falabella.com y MercadoLibre, y están por hacerlo a Ripley.com. Por ahora, no está en sus planes tener su propia página ya que para Roca la mejor opción es un mall digital.

El siguiente paso es ir con superficie física. El próximo año ingresarían con córneres en grandes almacenes, como el caso de Falabella y otras. La presencia que quieren tener como marca es con cuatro puntos de venta, ya que no se busca masividad.

Las opciones también incluyen ver presencia de marcas en tiendas de lujo. “También evaluamos tener presencia en las tiendas de Hugo Boss a través de una alianza”, agregó.

OtroSí Digo

Ticket. Con la línea de accesorios, Hugo Boss espera tener un ticket promedio de entre US$ 75 y US$ 150, aunque hay productos de valor más alto. “Hoy nos preparamos para la campaña navideña con la colección 2019 y para el otro año vamos con la nueva colección de lleno para el Día del Padre, teniendo la fuerza del espacio físico”, dijo Claudia Roca.

Asimismo, no descarta llegar a otros distritos más aspiracionales, ya que la marca tiene parte de ello. En tanto, como Distribrands el abanico de marcas es amplio y en los planes está poder sumar otras a la oferta en Perú.

El Dato

Segmento. Hace un par de años, ya se tenía presencia en accesorios a través de un socio en la parte corporativa, lo que representa el 50% de toda la oferta. Hoy el objetivo es dar fuerza al retail.