Huggies abrió su primera tienda insignia del país en Miraflores. La marca en cuidado infantil de Kimberly-Clark, contó que esta apertura marca un hito de su crecimiento en el mercado peruano, mientras evalúa seguir expandiéndose en el 2026.

Ximena Tizón, Brand Marketing manager Huggies Perú, dijo a Gestión que con tienda, desarrollada en alianza con Infanti, esperan seguir creciendo en preferencia y frecuencia de compra.

“La solidez de la marca y cercanía con las familias peruanas respaldan el potencial de crecimiento de este formato. Por ello, seguiremos evaluando la posibilidad de expandirlo en 2026 hacia otros distritos y zonas estratégicas, siempre priorizando experiencias de valor y conexión con nuestros consumidores”, precisó.

Crecimiento en provincias y ticket de compra

Tizón refirió además que el mercado en provincias es amplio y dinámico. “Somos una marca reconocida por su calidad e innovación. Estos atributos nos permiten mantener una posición competitiva, incluso en mercados donde la oferta es diversa. La propuesta nos ayuda a seguir fortaleciendo la preferencia en regiones”.

Respecto al ticket promedio de compra precisó que este va entre S/ 40 y S/ 50, según la línea de pañales, ya que cada una se ubica en un nivel distinto dentro de la oferta.

“Los productos de mayor demanda se encuentra en la línea de Natural Care y últimamente con una tendencia positiva en la línea Dermacare, orientada a un cuidado más especializado. Adicional e ello, tenemos diferentes conteos de acuerdo a la necesidad de nuestro comprador”, sostuvo.

Dato

Huggies estreno del “Podcast Kids”, junto a Infanti, bajo el paraguas de Club Huggies.