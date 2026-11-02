La minera canadiense Hudbay Minerals, operadora de la mina de cobre Constancia en Cusco, acordó invertir aproximadamente CAD$30.1 millones (US$21.5 millones) en Pecoy Copper Corp., compañía que impulsa un proyecto de cobre, oro, molibdeno y plata en la región Arequipa. Su aporte forma parte de una colocación privada de acciones por aproximadamente CAD$49.8 millones (US$35.6 millones), en la que también participará un inversionista estratégico adicional, con una suscripción de CAD$19.7 millones (US$14 millones).

De acuerdo con el comunicado de Pecoy Copper, los recursos netos de la operación se destinarán principalmente a impulsar las actividades de exploración y desarrollo de su proyecto insignia Pecoy, ubicado en el sur del Perú.

El programa contempla perforaciones en curso, trabajos para definir y ampliar los recursos minerales, estudios geológicos y metalúrgicos, así como actividades técnicas que respalden una estimación actualizada de recursos minerales que la compañía tiene previsto realizar. Además, se utilizará parte de los fondos para fines corporativos generales y capital de trabajo.

“Pecoy es un prometedor proyecto de desarrollo de cobre en Perú, una jurisdicción en la que Hudbay opera con éxito desde hace más de una década. Esta inversión facilita las actividades de reducción de riesgos del proyecto y aumenta nuestra exposición a un proyecto de desarrollo de alta calidad en una atractiva zona cuprífera”, destacó Peter Kukielski, CEO de Hudbay Minerals,

Hudbay alcanzaría una participación de 9.99% en Pecoy Copper

Pecoy Copper emitirá 24,676,525 acciones ordinarias mediante una colocación privada sin intermediarios, a un precio de CAD$2.02 (aproximadamente US$1.45). Hudbay suscribirá 14′914,100 acciones, mientras que el otro inversionista estratégico tomará las 9′762,425 restantes.

Una vez concretada la operación, se espera que cada uno de los dos inversionistas alcance una participación aproximada de 9.99% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Pecoy Copper, calculada sobre una base parcialmente diluida.

En el caso de Hudbay, el acuerdo contempla además la suscripción de un convenio de derechos de inversionista, sujeto al cierre de su participación en la colocación privada. Este instrumento le otorgará determinadas facultades mientras mantenga los niveles de propiedad establecidos por la compañía.

Pecoy Copper destinará los recursos del financiamiento a perforaciones y estudios para ampliar el conocimiento geológico del yacimiento.

Entre esos derechos figura la posibilidad de participar en futuros financiamientos de capital y suscribir acciones adicionales en emisiones que puedan diluir su participación, con el objetivo de mantener su porcentaje proporcional de propiedad, hasta el límite de 9.99%. También podrá nominar a un representante para integrar el Directorio de Pecoy Copper. Si este órgano estuviera compuesto por diez o más directores, Hudbay tendrá derecho a designar a dos representantes.

El precio de emisión de CAD$2.02 por acción representa una prima de 10% respecto del precio promedio ponderado por volumen de los últimos 10 días de negociación de Pecoy Copper en la Bolsa TSX Venture, al 30 de octubre de 2026.

El cierre de la colocación privada con ambos inversionistas está previsto para alrededor del 5 de noviembre de 2026. Sin embargo, la operación está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre y a la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes, incluida la aceptación de la Bolsa TSX Venture. Las acciones que se emitan estarán sujetas al período de restricción legal establecido por las normas de valores aplicables.

Los proyectos Pecoy y Tororume forman parte de la cartera de exploración de la compañía en Arequipa.

Pecoy y Tororume comprenden 19,800 hectáreas en Arequipa

Pecoy Copper impulsa dos proyectos en el sur del Perú: Pecoy y Tororume, que en conjunto abarcan aproximadamente 19,800 hectáreas en la región Arequipa. Su principal activo es Pecoy, un sistema de pórfido de cobre, oro, molibdeno y plata que todavía no ha sido desarrollado y se encuentra a aproximadamente 1,650 metros sobre el nivel del mar.

Según la compañía, el proyecto cuenta con acceso a infraestructura, energía, agua y puertos del Pacífico ya establecidos. Antes del programa de perforación actual de Pecoy Copper, se habían completado menos de 49,000 metros de perforación histórica en el yacimiento. Estos trabajos permitieron definir un amplio sistema mineralizado que, de acuerdo con la empresa, presenta potencial de expansión tanto a lo largo de su extensión como en profundidad.

“Estamos muy complacidos de anunciar estas inversiones estratégicas de capital en Pecoy Copper, que representan un hito importante para nuestra compañía. Consideramos que estos compromisos de capital reflejan el considerable potencial geológico de Pecoy y los avances alcanzados a través de nuestros programas de exploración. Este capital adicional fortalece aún más nuestra posición financiera mientras continuamos ampliando nuestro conocimiento del sistema mineralizado, impulsando la expansión de recursos y las oportunidades de crecimiento, y avanzando en el trabajo técnico necesario para respaldar la siguiente fase de desarrollo del proyecto. Esperamos seguir fortaleciendo nuestras relaciones con ambas organizaciones”, manifestó Vincent Metcalfe, presidente y CEO de Pecoy Copper.