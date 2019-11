Huawei Technologies Co. busca recaudar un préstamo equivalente a US$ 1,500 millones, poco después de sellar un financiamiento de magnitud similar en julio, según personas familiarizadas con el asunto.

El fabricante chino de teléfonos inteligentes está en conversaciones con prestamistas internacionales y chinos para el financiamiento, con Huawei Investment & Holding Co. proporcionando una carta de garantía, dijeron las personas, que no están autorizadas a hablar en público y pidieron no ser identificadas.

Los fondos recaudados se utilizarán para fines corporativos generales y capital de trabajo, dijeron. Un portavoz de Huawei declinó hacer comentarios al ser contactado por Bloomberg.

El proveedor de equipos de redes ha estado en el centro del conflicto de China con Estados Unidos sobre el comercio y tecnologías clave. Sin embargo, ha podido adquirir fondos en el mercado de préstamos con US$ 3,500 millones recaudados en menos de un año, según datos recopilados por Bloomberg.

En julio, Huawei recibió 11,700 millones de dólares de Hong Kong (US$ 1,490 millones) de cinco bancos chinos, lo que marcó su primer financiamiento extraterritorial en el mercado de préstamos sin la ayuda de bancos internacionales.

La compañía con sede en Shenzhen, además, firmó un préstamo en territorio continental de 14,000 millones de yuanes en diciembre del 2018.