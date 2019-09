Luego que el Poder Judicial ordenara la demolición del hotel Sheraton ubicado en el Centro Histórico de Cusco por haber transgredido las reglas de construcción y afectado el patrimonio de la nación, la representante de la Comisión de juristas Contra la Corrupción de Cusco, Tika Luizar, afirmó que la red hotelera no puede recurrir a ninguna otra instancia para revertir la destrucción de la obra.

Según explicó, a la fecha la construcción del hotel -a cargo de la inmobiliaria R&G- tiene un avance de 90% y consta de nueve pisos, cuando de acuerdo a norma solo está permitido la construcción de dos plantas. Además, para iniciar las obras se tuvieron que remover cinco muros de cultura prehispánica, de manera que se atentó contra el patrimonio arqueológico de la nación.

De este modo, indicó que el proceso de demolición no tiene marcha atrás.

“'¿Hay alguna instancia en la que los abogados de esa red hotelera puedan recurrir para revertir la demolición? No. Existe una posibilidad de interponer un recurso de agravio constitucional para que se dirija al Tribunal Constitucional pero esta posibilidad solo está al alcance de la comisión de juristas como demandantes (...) o sea de nosotros y nosotros no lo vamos a hacer. (...) Los demandados, que son la empresa, no tienen esa facultad", dijo Luizar en diálogo con RPP.

Agregó que la encargada de realizar la demolición de la obra es la Dirección Desconcentrada de Cultura y en el transcurso de este lunes deben recibir la notificación para ejecutarla.

“El objetivo de la demolición no es solo por la observación, niveles o magnitud de la obra, si no, por el daño al patrimonio arqueológico que ha consistido en el desmontaje de muros y ahí la transcendencia histórica de esta resolución, que señala la necesidad de reparar el daño de la vulneración del derecho de identidad cultural de los peruanos porque se ha desmontado indebidamente los andenes”, sostuvo.