Jorge Oshiro, director comercial de Honda del Perú, anunció la incorporación de ocho modelos entre el 2022 y primera mitad del 2023. Así, renovará el 80% del portafolio e ingresará a nuevas categorías como los city car, con un sedán que acaban de introducir.

“Nos ha permitido ingresar a una categoría un poco más accesible, a nuevos segmentos jóvenes, de 25 a 28 años, que ya no tienen que pagar US$ 35,000 por un auto Honda, sino US$ 25,000″, comentó a Gestión.

Asimismo, adelantó que los siguientes modelos nuevos llegarán para completar la oferta de la marca en la categoría de SUV y autos deportivos, afianzándola en el top 10 del segmento de pasajeros (vehículos livianos menos pick up y mini van).

De otro lado, Oshiro destacó el aporte de la renovación de los concesionarios en Lima. “Con menos puntos de venta que antes, estamos vendiendo más”, anotó, tras señalar que sumarán dos concesionarios integrales más -de 3,000 metros cuadrados aproximadamente- en la capital a fines de año.

Proyecciones

En línea con el desempeño del mercado, Jorge Oshiro estimó que el crecimiento de Honda se irá moderando. Aun así, mientras el segmento de pasajeros no crecería el 2022, la marca japonesa apunta a hacerlo en 54%.

“La falta de stock por los semiconductores sigue afectando a las marcas en general”, recordó, tras mencionar que la situación política y económica local también empieza a pasar factura en las categorías más económicas.

Si bien Honda siente menos el impacto al enfocarse en segmentos A+, A y B+, el ejecutivo reconoció que la coyuntura podría alcanzarlos el próximo año.

Sobre la llegada de vehículos eléctrificados, reveló que coordinan el ingreso de unidades híbridas para fines del 2023, en una transición a autos 100% eléctricos.

Red para motos

Luego que el mercado de motocicletas creciera 49% a una venta récord de 425,000 unidades el 2021 y Honda lo hiciera en 81%, las colocaciones totales el 2022 caerían en 13%, no solo por la amplia base dejada el año pasado, sino también por la coyuntura económica que afecta más a los segmentos de menos ingresos.

En esa situación, Honda apunta a crecer 6.5% en motos, aumentando su participación a 24%. Para ello, su estrategia se enfocará el 2022 en ampliar su red de concesionarios, sobre todo, en la costa para llegar a nuevas zonas; y a alianzas para ofrecer alternativas de financiamiento.