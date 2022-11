En los últimos cinco años, la cadena de hoteles Hilton pasó de tener 100 a 200 hoteles operativos en América Latina y el Caribe. El hotel número 200 acaba de inaugurarse en Cancún, México, (Waldorf Astoria Cancun) y hay otros cinco proyectos en la región que abrirán sus puertas antes de que acabe el 2022, cuenta Pablo Maturana, vicepresidente de desarrollo para el Caribe y América Latina de Hilton. En diálogo con gestion.pe, también anunció que el directorio de la compañía aprobó la generación de 20,000 nuevas habitaciones futuras a nivel global. ¿Está Perú presente en estos nuevos proyectos?

-Este es un momento de celebración para la cadena, sin embargo, se prevé un 2023 más desafiante en términos de demanda turística y hotelera ¿Cuál es la expectativa de Hilton?

Yo recuerdo que hace solo hace cinco años celebrábamos llegar a nuestro hotel número 100 en Río de Janeiro y ahora hemos doblado ese número, lo que nos deja con 36,000 habitaciones a lo largo de toda la región a través de 15 de las 18 marcas que tenemos como Hilton, con presencia en 28 países de la región. Es decir, Caribe y América Latina representa mas del 10% de portafolio de Hilton fuera de Estados Unidos. Quiere decir también que el 75% del portafolio actual de hoteles que tenemos dentro de la región, lo hemos abierto en la última década, lo que nos hace tener productos bastantes frescos y renovados para recibir a los huéspedes.

Y lo más bonito de todo es que ver que, incluso cuando miramos esta cartera hacia atrás y hacia adelante, no vemos señal de que se vaya a ralentizar este crecimiento. Todo lo contrario, ya contamos con otros 100 hoteles en diseño y construcción para la región. Vemos cómo seguir posicionándonos hacia el futuro.

-¿Cómo se preparan hacia adelante?

Nosotros miramos la expansión y las decisiones lo miramos integralmente, no solo con la coyuntura del momento porque siempre pueden haber cosas que pueden estar jugando a favor o en contra, pero la realidad es que Hilton lleva mas de 100 años en la industria con 18 marcas que son exitosas y con capacidad competitiva y calificadas, con más de 146 millones pasajeros que están viajando por el mundo activamente y buscan nuestros hoteles para quedarse. Todas estas herramientas de alguna manera allanan el camino para el posicionamiento de la cadena. Cada marca está estratégicamente posicionada según el lugar del proyecto y siempre analizando el tiempo adecuado.

Y cuando miramos a nivel general, como compañía, la semana pasada informamos nuestros resultados del tercer trimestre del año; desde el lado de la demanda, superamos el nivel de ingresos por habitación disponible en mas de un 5% respecto al 2019, superamos las expectativas que teníamos por parte del mercado. Si miramos el interés de los inversionistas, ellos quieren continuar apostando por la cadena, producto de ello es que abrimos 80 nuevos hoteles a nivel global en el último trimestre y aprobamos 20,000 nuevas habitaciones para que entren a fase de diseño y construcción.

-¿Son nuevas habitaciones además de los proyectos que ya tienen en marcha?

Estas nuevas 20,000 habitaciones son adicionales a las que ya tenemos en el portafolio de proyectos en construcción, incluyendo las 100 proyectos en América Latina y el Caribe en fase de diseño y construcción.

-Y en Perú, ¿Cuántos proyectos tienen en marcha?

En Perú tenemos diez hoteles operando. Solo este año abrimos Doubletree by Hilton en Trujillo, Hilton Garden Inn en Miraflores y Hampton by Hilton en Arequipa. Hacia adelante hay otros diez proyectos más a través de seis marcas, tres de ellas que ya operan en el país (Doubletree by Hilton, Hilton Garden Inn y Hampton by Hilton), pero acompañados de nuevas marcas como Homewood Suites, Tapestry Collection y Motto by Hilton.

Para nosotros Perú es un mercado importante y relevante con el que estamos comprometidos y vemos un sin fin de oportunidades. Habiendo encontrado la ubicación y propietario correcto, hemos confiado en traer estas tres nuevas marcas.

-¿Qué aspectos se consideraron para traer esas nuevas marcas y no otras de su portafolio?

¿Y por qué no? Perú tiene mucho para ofrecer y vemos mucho dinamismo en su economía. Las marcas que traemos como Tapestry Collection responde a un hotel con identidad propia, que ofrece ese bichito de curiosidad por saber qué es lo que hay pero siempre bajo una premisa de estándares, servicios y hospitalidad que ofrece Hilton. Motto by Hilton es una marca de habitaciones pequeñas en corazones de ciudades activas y dinámicas, con áreas comunes. Finalmente, Homewood Suites, son habitaciones para largas estadías que es una demanda insatisfecha en el país. Hoy por hoy no tienes una oferta para un segmento de viajeros que vemos que se trasladan a Perú por negocios, familia, trabajo y buscan quedarse hasta cinco días, y quieren cocinarse dentro de su habitación.

-¿Cuál es el próximo proyecto que inaugurarán en Perú?

Hacia el tercer trimestre del 2023 debe inaugurarse el Hilton Garden Inn San Isidro aunque esperamos tener otra sorpresa en camino antes. El de Pedro de Osma en Barranco, esperamos que esté listo en 2024.

- Estos 10 proyectos en marca, ¿serán hoteles de más de 100 habitaciones?

Los proyectos, en general, no tienen que tener necesariamente esa cantidad, dependerá del mercado. El de Pedro de Osma tendrá 76 habitaciones. Este año abrimos un Royal Galápagos, que responde al primer hotel internacional en entrar a la isla, y solo tiene 21 habitaciones. Pero volviendo a Perú, los proyectos que se siguen ejecutando tienen en promedio 110 habitaciones.

-¿Dónde están ubicados?

Los proyectos se está desarrollando en Lima, Cusco, en Tarapoto, en Ica, Piura y Trujillo.

-¿Cuánta inversión representan en total?

Por ahora no puedo dar esos detalles de inversión porque no somos los propietarios de los activos. Nosotros cooperamos bajo dos modalidades: la franquicia y la gestión en representación del propietario.

-¿Se prevé algún ajuste en los ticket promedio?

El precio no lo define ni el propietario ni Hilton, sino, el mercado. En nuestro reporte de resultados, como mencioné, hemos logrado un crecimiento en 5% del ingres por habitación disponible respecto al 2019. En general, no vemos señales de decrecimiento en el sector turismo, todo lo contrario, acabamos de vivir un periodo que nos dejó muy claro que la industria del turismo es muy fuerte, la recuperación es fuerte y agresiva. Lo que vemos hacia adelante como industria es un escenario positivo.