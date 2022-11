Luis Kiser, presidente de Front Consulting Perú, explicó a Gestión que una franquicia ‘low cost’ es aquella que tiene un costo promedio de inversión (entre canon/derecho de entrada y puesta en marcha) que va de US$ 15,000 a US$ 30,000 (al tipo de cambio implica una inversión desde S/ 3,823).

LEA TAMBIÉN Si cuenta con un local de 50 m2 o menos sepa los negocios que pueden funcionar

“La pandemia ha hecho que las empresas franquiciantes (las dueñas de la franquicia) amplíen sus formatos, ofreciendo diversas ofertas según el perfil económico del futuro franquiciado. Los dueños de las franquicias se han visto en la necesidad de optimizar sus operaciones; hacerlas más rentables por metro cuadro; incorporar nuevos formatos -como fast food, dark kitchen o módulos- de comercialización que siguen siendo franquicias, pero son más accesibles”, detalló.

En tanto que Guillermo Quintana, director global de Expansión Franquicia, agregó que la inversión para desarrollar una micro franquicia -como son conocidas también las ‘low cost’- oscila en el rango que va desde los US$ 3,000 a US$ 30,000 por concepto de canon de entrada, mientras que la implementación va desde los US$ 5,000 a US$ 25,000.

“Las regalías (a pagar al franquiciante cada mes) oscila entre 3% a 8% de las ventas. El tiempo promedio de los contratos para el desarrollo de franquicias es de cinco a diez años”, dijo.

Este último concepto se mantiene a lo largo del tiempo ya que si se pactó (regalías) mensuales por 5% de las ventas -por ejemplo- este porcentaje se mantiene en ese rango durante el tiempo que dure el contrato suscrito y cuando se renueva, las regalías podrían aumentar.

El contexto de inflación y tipo de cambio al alza, ciertamente, han generado la aparición -en mayor medida- de empresas franquiciantes dedicadas a masificar sus conceptos bajo el modelo “low cost” bajando precios, principalmente del derecho de entrada, ya que no es viable -en algunos casos, refirió Luis Kiser, exvicepresidente de la Cámara Nacional de Franquicias- costos por derecho de entrada por encima de los US$ 40,000 cuando la inversión es el triple, en ocasiones.

-Los negocios que pueden ser franquicias-

Guillermo Quintana afirmó que el 60% de las franquicias ‘low cost’ están vinculados a la gastronomía tales como quioscos, cocinas ocultas (dark kitchen) y food truck.

En cambio, el 40% restante está relacionado al sector salud y belleza; comercio electrónico y educación. Además de florerías; recreación (juegos y casas de apuestas deportivas); heladerías y juguerías.

Así, lo que está ganando mayor interés de los emprendedores, que están a la caza de un negocio que pueda ser replicado, son los dark kitchen y las casas de apuestas deportivas con una rentabilidad esperada de 35%, aproximadamente.

“La inversión está en el rango de lo que son las low cost. El retorno (de la inversión realizada) es partir de un año y ocho meses”, precisó.

LEA TAMBIÉN Unas 20 franquicias extranjeras se sumarán al mercado este año

De otro lado, Luis Kiser de Front Consulting Perú, detalló que -por lo general- pueden ser replicados bajo el formato de micro franquicias los productos tradicionales de cada país tales como de los emolienteros o venta de picarones, anticuchos, entre otros. No es el único. Ya que se añade -en el ámbito gastronómico- los food truck. “Basta tener la marca registrada, así como el concepto y procesos claramente establecidos para que un empresario dedicado a este rubro replique su negocio en franquicia”.

Además de la gastronomía, hay otros sectores/negocios que están apostando por la fórmula de franquicias ‘low cost’ para crecer y a su vez, están generando rentabilidad por encima del 40% a los emprendedores. Se trata de las casas de cambio online que no necesitan -acotó Kiser- mucha inversión.

Apenas un derecho de entrada de US$ 10,000 y cerca de US$ 2,000 para su implementación.

Otro negocio que también se desarrolla bajo el formato low cost son las franquicias inmobiliarias tales como Remax o Century21 ya que estas empresa aportan la metodología y know how ha aquellos que busquen replicarla. “Esta franquicia también ha proliferado. La inversión inicial va por US$ 10,000 y rentabilidad es por éxito”, sostuvo.

También usa este modelo negocio del rubro belleza, específicamente los que se dedican al cuidado personal y corporal. Aquí, la inversión es mayor -entre US$ 30,000 a US$ 40,000- con un rentabilidad que es menor al 40% de lo que ofrece la casa de cambio online, ya que depende de la cantidad de servicios que da.

En las low cost -afirmó el exvicepresidente de la Cámara Nacional de Franquicias- se recupera la inversión entre 12 a 18 meses y se espera una rentabilidad mínima de 15%.

Los que más apuestan por el formato ‘low cost’ son -acotó Quintana- emprendedores de la clase media emergente, con un rango de edad entre los 22 a 60 años, que ha retirado su CTS y AFP, y que quieren rentabilizar lo que tiene en el bolsillo.

LEA TAMBIÉN Franquicias gastronómicas apuestan ahora por formatos express