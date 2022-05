Las franquicias gastronómicas hoy siguen una tendencia muy diferente a la que predominaba antes de la pandemia y, es que, ahora se apuesta por los formatos express, que significan menores costos de inversión y por nuevas zonas de expansión.

Así lo adelantó el presidente de Front Consulting, Luis Kiser, quien explicó que la liberación de los aforos y la eliminación de las restricciones sociales, está permitiendo la recuperación del sector, principalmente, con desembolsos que no sobrepasan los US$ 100 mil de inversión por franquicia, dado que, en la actual situación, las preferencias de los emprendedores se orientan a conceptos más prácticos de implementar y sobre todo de menores costos.

“Las inversiones antes oscilaban entre US$ 200 mil y US$ 250 mil, a veces más de US$ 300 mil; pero hoy se busca formatos express que implican un retorno más rápido del dinero, ahorro en espacios que pueden ser 70 metros cuadrados, autoempleo y menor riesgo”, explicó el especialista.

Expansión

Ante este escenario, Luis Kiser detalló que son los conceptos como poke, sangucherías, cevicherias, fast foods y similares, los que van ganando terreno, siendo, además, distritos de Lima Norte y Lima Sur en donde hay mayor preferencia por el desarrollo de estas franquicias.

“El formato express permite sobrellevar menores costos, entonces la oferta tiene precios económicos y masivos”, dijo.

Asimismo, destacó que durante la pandemia muchos de estos negocios surgieron desde el delivery, sin contar con locales físicos; sin embargo, con el regreso a la normalidad, están sumándose al canal tradicional con formatos aún pequeños debido a su naturaleza. “Muchos de ellos son conceptos exitosos que hoy se están ofreciendo como franquicia”, añadió.

El vocero sostuvo que frente al desempleo que atraviesan diversas familias en el país, muchos emprendedores están encontrando en las franquicias bajo este formato, una opción inmediata de obtener ingresos con riesgo moderado, pues apuestan por marcas que, si bien son nuevas, son conocidas y tienen un nivel de inversión accesible.

Otrosí digo

Potencial. El presidente de Front Consulting afirmó que otros sectores en los que tradicionalmente existe demanda de franquicias, pero en menor nivel que el gastronómico, son los de salud, educación y belleza. “En estos rubros las inversiones son mucho más grandes, pues implican equipamiento y, dependiendo de que lo deseen ofrecer, estar a la vanguardia permanentemente; en algunos casos, como el de belleza pueden implementarse formatos, por decirlo, más express, pero en educación y salud eso no es posible”, indicó.

PRECISIONES