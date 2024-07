Y es que, tras haber reportado ingresos por alrededor de US$ 300,000 en el 2023 con la comercialización de 90 toneladas de sus productos de soldadura en la línea básica y premium, en los primeros seis meses del año han logrado duplicar lo hecho en el ejercicio previo y reportaron una facturación superior a los US$ 600,000. De esta manera, esperan que al cierre del 2024 sobrepasen el US$ 1 millón con 380 toneladas, cuenta Carlos Dextre, gerente de administración y desarrollo del Grupo Torden.

Así, ante la mayor demanda de soldadura reportada en el primer semestre, el ejecutivo reveló que ya están al límite de la capacidad y por ello tienen previsto ampliar hacia el cuarto trimestre su nivel de producción entre un 30 a 40% de su plan ubicada en Villa El Salvador. Ello lo concretarán con la compra de maquinaria que les permita abastecer al mercado existente.

Mirada al sector industrial

Si bien actualmente el Grupo Torden tiene presencia mayormente en Lima, Arequipa, Chimbote, Iquitos y en el sur del Perú, la mayor rotación se ha dado por los productos básicos, en línea con su estrategia para ir ganando terreno en el mercado y validando su oferta con el público. Sin embargo, desde este año le pondrán foco al segmento industrial para que su línea premium vaya tomando impulso.

“El plan para este año es ganar presencia en el sector industrial, el cual es más exigente pero se obtiene un mayor ticket. Estamos en un proceso de ser proveedores autorizados de SIMA Callao y estamos abasteciendo mineras como Las Bambas a través de terceros, los cuales tienen un consumo regular de las soldaduras”, señala Dextre.

La perspectiva de la empresa peruana es captar el sector minero y pesquero, considerando que en este último se viene demandando sus productos para el mantenimiento de barcazas y navieras. Así, se apunta a que el segmento industrial represente en el corto plazo el 50% de los ingresos totales, mientras que el resto se orientaría a la categoría liviana (cerrajeros).

La incursión hacia este segmento también se da porque el ticket promedio en su línea premium se ubica en S/ 10,000, mientras que el producto básico está en S/ 2,000. Con el plan elaborado, se busca que el 60% de sus ventas se den con los productos de precio alto en el segmento liviano e industrial.

Internacionalización

De acuerdo al representante del Grupo Torden, este año también iniciarán su internacionalización. Y es que, tienen previsto hacia el cuarto trimestre ingresar al mercado ecuatoriano y ven posibilidades de colocar sus productos en Guyana.

“Hemos visto que Ecuador es un buen mercado que consume productos premium, así que estamos en el proceso de hacer visitas para consolidar los primeros envíos. También está la opción de entrar a Guyana, ya que por el tema petrolero hay demanda de productos premium que no está siendo abastecido. Estos dos dos países serán nuestro foco; nos lotes pequeños pero ya poniendo el pie”, acotó.

En esa línea, Dextre expresó que la perspectiva es que en el largo plazo las exportaciones de sus productos de soldadura representen entre el 20% a 30% de su producción.

En corto:

Participación. El Grupo Torden tiene un market share del 5%, sin embargo, esperan alcanzar el 10% hacia el 2026 con su plan trazado.

Operatividad. Hacia el 2027 la empresa peruana tiene planeado mudar su planta hacia Lurín con la finalidad de seguir ampliando su capacidad productiva.

Oportunidad. Ante la próxima inauguración del Puerto de Chancay, el Grupo Torden viene desarrollando una soldadura que permita el trabajo bajo el agua para captar empresas que ingresen a la infraestructura portuaria.

