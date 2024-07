En diálogo con Gestión, Mariela Guerra, gerente de marketing del Grupo Socopur, señaló que, a pesar de haber sido un primer semestre difícil han logrado tener resultados positivos y se encaminan a cerrar el 2024 con un crecimiento a doble dígito, meta que se había propuesto a inicios de año. Para ello, han trazado estrategias en sus tres líneas de negocio.

Y es que, según explica la ejecutiva, el negocio de repuestos, ropa y accesorios representa el 46% de las ventas, mientras que el de lubricantes y motos tiene una participación del 30% y 24%, respectivamente. Si bien estos niveles se están manteniendo y no planean sumar más marcas a su portafolio, lo que buscan es consolidarse con las que actualmente manejan.

Plan por líneas de negocio

Siendo el negocio de lubricantes el segundo de mayor participación del Grupo Socopur, Guerra indicó que, si bien en esta categoría se dirigen no solo a motos sino también a autos, lo que buscan es ganar mayor presencia en este segundo segmento, en el cual tienen alcance a vehículos livianos y pesados. Mientras que en repuestos, también le pondrán foco a las unidades de tres ruedas.

“Estamos apuntando al crecimiento en lubricantes para autos, ya que nuestros esfuerzos están dirigidos a satisfacer las necesidades de los usuarios, aplicando las diferentes estrategias para los distintos rubros. Por ejemplo, en repuestos nuestra estrategia no solamente es dirigirnos al usuario de dos ruedas, sino que ahí también tenemos una fuerte presencia en lo que son usuarios de tres ruedas y mototaxistas”, afianzó.

En lo que respecta a su negocio de motos, en donde manejan siete marcas: Lifan, Hero, KTM, Husqvarna, Triumph, Gasgas y Polaris, la representante de la compañía comentó que, si bien el mercado ha registrado una ligera contracción en la primera mitad del año, han observado que algunos segmentos han registrado crecimientos, permitiendo que a la fecha alcancen el 49% de su meta prevista. De esta manera, apuntan a pasar de 7% al 9% de market share al cierre del 2024.

Sumado a ello, la compañía que tiene en este momento 14 tiendas a nivel nacional, distribuidos en Lima, Piura, Iquitos, Tarapoto, Puerto Maldonado y Pucallpa, tiene previsto abrir un flagship de Lifan en San Miguel y así cerrar el 2024 con 15 posiciones. Estas se agregan a los más de 1.500 distribuidores que tienen, entre dealers de motos y mayoristas de lubricantes y repuestos.

Mariela Guerra, gerente de marketing del Grupo Socopur.

Perfil del consumidor

Según precisa la ejecutiva, la demanda por motos de baja cilindrada o todo terreno son las que más se están comercializando, ya que tienen un ticket más bajo y porque son utilizados como herramienta de trabajo en el sector delivery.

“Antes la moto no se veía como necesidad sino para movilizarse, pero hoy en día la mayoría lo compra para trabajar y luego para movilizarse. En tercer lugar lo adquieren por diversión”, complementa, tras agregar que el consumidor está buscando el mejor precio debido a la mayor competencia que hay el mercado.

En tal sentido, acota que están a través de sus diversas marcas atacan a varios segmentos. En detalle, con Lifan, Hero y KTM tienen un ticket promedio que ronda entre los US$ 1,299 y US$ 5,49. Mientras que con Husqvarna llega a un precio de US$ 5,690 y con Triumph busca a un público de lujo con valores que oscilan entre US$ 13,980 y US$ 22,476.

Asimismo, la estrategia del Grupo Socopur va a que las marcas que manejan se ubiquen el próximo año en el top 10 de las que más se comercializan. Además, considera que la liberación de la CTS y el retiro de las AFP contribuirán a una mayor colocación de motos.

