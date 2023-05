“Nuestra expectativa de crecimiento, según nuestro plan anual, es que estaremos entre 11 y 12% este 2023″, comenta Bustamante. Las constantes crisis políticas y los problemas de la economía los obliga a ser exigirse y ser más creativos, según la ejecutiva. “Nuestros costos han subido, pero no tanto como esperábamos. Nos estamos cubriendo con la estabilidad del dólar y hacemos todos los esfuerzos para que nuestros precios no tengan ninguna variación. Hasta ahora no se ha dado”, dice la directiva.

Por ello, el grupo alista para este año la apertura de cinco puntos de venta en Lima y provincias, sobre todo locales en centros comerciales, pero también una tienda con puerta a calle y un módulo. Así, por ejemplo, se preparan para abrir en Mall Aventura Iquitos, Mall Aventura San Juan de Lurigancho, Portal La Molina, así como en los alrededores Plaza de Armas de Lima y un módulo en Mall del Sur.

De acuerdo con Bustamante, la inversión para implementar una tienda ronda los US$250,000, mientras que un módulo en un mall cuesta aproximadamente US$30,000.

“Este año no solo venimos realizando la apertura de nuevos puntos venta, sino también venimos haciendo remodelaciones y ampliaciones de nuestros puntos de venta con la finalidad de estar a la vanguardia y generar mejores experiencias de compra”.

Entre las remodelaciones que se harán están incluidas las tiendas del Open Plaza Angamos, la del Óvalo de Miraflores, entre otras; mientras que en el caso de las remodelaciones, se harán en el Mall Aventura Arequipa, Real Plaza Salaverry, entre otras.

Nuevas líneas y productos

Con el fin de diversificar su oferta, desde el 2016 el grupo Renzo Costa ha desarrollado nuevas líneas de productos, como calzado de caballero, chocolates R, perfumes RC73, maletas de viaje, entre otros.

El próximo lanzamiento será una línea de calzado para damas y será puesta a la venta a partir del mes de julio en las tiendas de formato más grande de Renzo Costa. Esta nueva línea sale al mercado con alrededor de 50 diseños, los cuales oscilarán entre S/250 y S/300.

Asimismo, se busca también llegar con nuevas presentaciones de chocolates R, las que se sumarían a las tabletas que ya se venden también en los locales más grandes de la marca. “Estamos vendiendo bien en todos los locales, pero la idea es tener locales únicamente de chocolates. Esto se concretaría para el 2024″, apunta Bustamante.

De otro lado, la fundadora de la marca de cueros sostiene que las ventas por el canal online representan un 5% del total. Sin embargo, se espera terminar el año con un incremento de 3% y que lleguen a un 8%. “La gente todavía es reticente a comprar por este canal, a pesar de que ha crecido en los últimos años. En el caso del cuero, las personas prefieren ir a la tienda para tener un contacto directo con el producto”, detalla.