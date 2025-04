Colombia: la primera parada internacional

Montalvo no solo opera en el Perú con 25 sedes y un centro de formación de altos estudios; también ha iniciado su proceso de internacionalización en Colombia, donde ya cuenta con dos sedes —en Bogotá y Medellín— y se alista para abrir una tercera en Cali, a través de Montalvo Institute.

“Colombia fue una decisión estratégica. Es uno de los países de la región que más consume servicios de belleza, pero donde la educación técnica especializada está algo descuidada. Ahí vimos una oportunidad” , comenta el empresario.

El rendimiento también ha sido positivo. El primer local alcanzó el punto de equilibrio al año y medio, mientras que el segundo lo logró en solo diez meses. Para la tercera sede, el objetivo es lograr rentabilidad en seis meses. Actualmente, el grupo suma cerca de 800 alumnos y ya ha graduado a más de 120 estudiantes en el país vecino, ello con una inversión de poco más de un millón de dólares.

Víctor Hugo Montalvo destacó que a nivel internacional, el grupo ya evalúa ingresar a tres nuevos mercados. Foto: Cortesía.

Crecimiento sostenido en Perú y expansión regional

En el mercado peruano, el crecimiento también es constante. Según Montalvo, el grupo creció un 14% durante 2024 en comparación con el año anterior. A la fecha, son cerca más 9,200 los estudiantes que pasaron por sus sedes, más de 2,000 graduados y una inversión acumulada de entre 7 y 8 millones de soles en su unidad educativa en los últimos tres años, solo en el país.

Las proyecciones no se detienen ahí. El grupo planea llegar a más ciudades del interior como Tacna, Juliaca, Iquitos, Pucallpa, Tumbes y Cajamarca, para lo cual estima una inversión de entre S/3 y S/4 millones.

“En estas ciudades vemos una enorme oportunidad para desarrollar talento y emprendimiento. Nos encantaría poder acercarnos a esta población”, señala Montalvo.

A nivel internacional, el grupo ya evalúa trabajar en tres nuevos países, aunque prefiere mantener los nombres en reserva mientras estructura alianzas estratégicas y asegura el capital humano necesario para escalar su modelo. “Para cada país se necesita un respaldo importante para el inicio de operaciones”, sostuvo.

Educación como eje estratégico

La clave del crecimiento, afirma el CEO, ha sido su apuesta por la educación técnica formalizada en un rubro históricamente informal. El Centro de Formación Montalvo no solo capacita a nuevos talentos, también busca dignificar la profesión y fomentar el emprendimiento.

“Hace ocho años comenzamos con un centro de formación para capacitar a nuestro propio personal. Hoy, hemos graduado a más de 2,000 personas graduadas que están insertas en el mercado laboral, que emprenden y trabajan. Hemos contribuido al desarrollo” , explica.

La empresa acaba de lanzar Edu Montalvo, una plataforma digital de formación que permitirá llegar a zonas más alejadas del país y replicar el modelo educativo en otras regiones, incluyendo Colombia. Esta plataforma combina clases virtuales con prácticas presenciales en sus laboratorios técnicos, y está diseñada para jóvenes que viven a varias horas de sus sedes físicas.

Nuevas generaciones y transformación del sector

El perfil del estudiante también ha cambiado. Hoy, señala Montalvo, sus principales alumnos pertenecen a la Generación Z, pero ya observan un creciente interés en jóvenes incluso menores de 18 años que se preparan para emprender desde temprana edad.

La empresa también ha incorporado, a nivel logístico, una línea de productos sostenibles —orgánicos, veganos y naturales— como parte de su estrategia de innovación, diferenciación y responsabilidad ambiental.

La clave del crecimiento, afirma el CEO, ha sido su apuesta por la educación técnica formalizada. Foto: Cortesía.

Desafíos y responsabilidad social

Montalvo reconoce que, aunque el sector belleza ha crecido, aún enfrenta importantes desafíos. Uno de los principales es la falta de cultura de formación entre los jóvenes.

“Los chicos hoy creen que ser influencer o viral es suficiente para tener éxito, ser millonarios. Pero sin educación básica, no hay futuro, no van a trascender. No solo en belleza, sino en cualquier rubro. Uno de los principales desafíos es, entonces, que los jóvenes se formen y luego tengan otras alternativas a futuro”, sostiene.

En esa línea, el grupo alista un ambicioso programa de responsabilidad social para ofrecer formación a jóvenes de albergues, como una forma de facilitar su inserción al mercado laboral y darles herramientas para salir adelante.

“Estamos trabajando para llevar a cabo este proyecto a nivel nacional”, afirma con convicción.

Cifras clave:

Más de 9 mil alumnos y más de 2 mil graduados en Perú.

y más de 2 mil graduados en Perú. 25 sedes y un centro de formación de altos estudios en el país.

en el país. 14% de crecimiento en 2024 respecto al año anterior.

en 2024 respecto al año anterior. 8 millones de soles invertidos en la unidad educativa en el Perú, durante los últimos tres años.

en la unidad educativa en el Perú, durante los últimos tres años. Poco más de 1 millón de dólares invertidos en las dos sedes en Colombia.

invertidos en las dos sedes en Colombia. 2 sedes en Colombia (Bogotá, Medellín y próximamente Cali).

(Bogotá, Medellín y próximamente Cali). Cerca de 800 alumnos y más de 120 egresados en Colombia.

y más de en Colombia. Plan de expansión en al menos 7 ciudades más en Perú y 3 nuevos países en evaluación.