Las empresas del grupo Adani, propiedad del multimillonario indio Gautam Adani, sufrieron este martes una caída generalizada en la bolsa liderada por las pérdidas del 6.97% del buque insignia, Adani Enterprises, tras la publicación de reportes en la prensa del país asiático sobre la renegociación y el impago parcial de deudas.

Adani Enterprises cotizaba en 1,602 rupias (US$ 19.49) al cierre de la Bolsa de Valores de la India (NSE), frente a las 1,727 rupias (US$ 21.02) a la apertura, mientras que Adani Ports registró una caída del 5.18% y otras empresas del grupo experimentaron bajadas similares.

Tanto el NSE como la Bolsa de Bombay (BSE), los principales mercados de la India, pidieron explicaciones al grupo del multimillonario indio, que recientemente perdió más de un tercio de su fortuna tras unas acusaciones de fraude en la víspera de una masiva operación de bolsa, según Hurun Report.

El NSE afirmó en un comunicado que “está esperando una respuesta” del Grupo Adani sobre un informe publicado por el medio indio The Ken, en el que se indica que el conglomerado del multimillonario indio no ha saldado por completo las deudas respaldadas por acciones de US$ 2,150 millones, en contra de lo asegurado recientemente.

“La bolsa, para verificar la exactitud o inexactitud de la información aparecida en los medios de comunicación e informar al mercado para salvaguardar los intereses de los inversores, se ha dirigido por escrito a la empresa”, dijo el NSE.

Por su parte, el BSE pidió “una clarificación” de Adani Enterprises en referencia a una noticia publicada por el periódico indio Economic Times.

El medio afirmó que el Adani está tratando de renegociar las condiciones de préstamos por valor de US$ 4,000 millones, contraídos el pasado agosto para la adquisición de activos cementeros.

Adani comenzó a desplomarse en bolsa tras la publicación de un informe del grupo inversor estadounidense Hindenburg Research, el pasado 25 de enero, que acusaba al conglomerado de manipulación de acciones y fraude bursátil.

De acuerdo con el reporte de dos años de investigación, basado en entrevistas a antiguos ejecutivos del conglomerado, y extensos documentos, Adani agregó la mayor parte de su fortuna a través de la apreciación del precio de las acciones en las siete empresas clave del grupo, aumentando un promedio de 819 % en ese período.

La fortuna de Adani dio una salto impresionante entre 2019 y 2022, cuando pasó de 8,900 millones a los más de 100,000 millones, en sus mejores días del año pasado. Hurun Report, considerada la versión china de la revista estadounidense Forbes, evaluó este mes su fortuna personal en US$ 53,000 millones.

