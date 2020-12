Google, de Alphabet Inc., y Microsoft Corp. se sumaron a una ronda de inversión de más de US$ 100 millones en VerSe Innovation Pvt, fabricante de la aplicación india de vídeos cortos Josh y el agregador de noticias Dailyhunt, valorando la compañía en más de US$ 1,000 millones.

La nueva financiación está liderada por AlphaWave, a la que se suman los inversores existentes Sofina Group y Lupa Systems. Goldman Sachs Group Inc. y Sequoia Capital India son otros de los inversores de VerSe.

La compañía dice que planea expandir Josh, ampliar su ecosistema de creación de contenido y desarrollar inteligencia artificial y tecnología de aprendizaje automático para ayudarlo a captar una audiencia cada vez más amplia.

También explorará posibles iniciativas más allá de sus fronteras, en otros mercados internacionales que muestran una necesidad de contenido en lengua vernácula.

Josh es competidor de TikTok, adaptado a su país de origen y a la variedad de idiomas locales. La firma promociona su cualidad de “Hecho en India”, en un momento en que TikTok y numerosas aplicaciones desarrolladas en China están prohibidas por las preocupaciones de privacidad y seguridad nacional.

La aplicación ha acumulado rápidamente 77 millones de usuarios activos mensuales y en la actualidad alcanza más de 1,500 millones de reproducciones de vídeos al día, según un comunicado de la compañía.

“Solo en los últimos dos años, 100 millones de nuevos usuarios de Internet se han conectado desde la India rural”, escribió el vicepresidente de Google, Caesar Sengupta, en una publicación de blog. “Pero muchos de estos usuarios de Internet continúan teniendo problemas para encontrar contenido que leer o servicios que pueden usar con confianza, en su propio idioma”.

Por ello, Google se está involucrando en el apoyo a VerSe, cuyo Dailyhunt es un foco para que más de 300 millones de usuarios consuman contenido en una selección de 14 idiomas locales, agregó.