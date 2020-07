Google, de Alphabet Inc., y Samsung Electronics Co. están negociando un acuerdo importante que destacaría los productos de Google en los teléfonos de la compañía surcoreana, según cierta correspondencia a la que ha tenido acceso Bloomberg News.

Las conversaciones implican un mayor control de Google en las búsquedas en teléfonos de Samsung a nivel mundial. Samsung es el mayor fabricante de móviles inteligentes del mundo y el año pasado vendió cerca de 300 millones de unidades.

El Android, de Google, ya es el sistema operativo subyacente en los dispositivos Galaxy, pero un posible acuerdo favorecería el asistente digital de Google y el Play Store para las aplicaciones en esos dispositivos, según información de una persona conocedora del asunto.

El acuerdo daría al gigante estadounidense de internet un preciado acceso diario a los usuarios de Samsung y significaría que los servicios móviles de la compañía coreana, como el asistente digital Bixby, estarían menos integrados en sus propios dispositivos, según la correspondencia.

La medida supondría una rendición por parte de Samsung, pero la caída de la demanda de dispositivos móviles durante la pandemia de COVID-19 ha intensificado la necesidad de nuevos ingresos de la compañía y ha debilitado su posición negociadora con un socio clave.

“Al igual que todos los fabricantes de dispositivos Android, Samsung es libre de crear su propia tienda de aplicaciones y asistente digital”, dijo un portavoz de Google en un comunicado enviado por correo electrónico. “Esa es una de las excelentes características de la plataforma Android. Y aunque hablamos regularmente con socios sobre formas de mejorar la experiencia del usuario, no tenemos planes de cambiar eso”.

“Samsung sigue comprometido con su propio sistema y sus servicios”, dijo un portavoz de Samsung. “Al mismo tiempo, Samsung trabaja en estrecha colaboración con Google y otros socios para ofrecer las mejores experiencias móviles a nuestros usuarios”.

La compañía surcoreana no renunciará a este valioso espacio digital de forma gratuita. No se pudieron confirmar las condiciones de un posible acuerdo. Google paga miles de millones de dólares cada año por ser el motor de búsqueda por defecto en el navegador Safari del iPhone y otros dispositivos de Apple Inc.

Google y Samsung tienen una asociación tensa aunque exitosa a través de Android, el sistema operativo móvil de Google. El gigante de la web proporciona el software básico de forma gratuita, pero anteriormente ha requerido que los fabricantes de hardware preinstalen su tienda de aplicaciones Play Store y otros productos como Search, Chrome y YouTube. A cambio, Google a veces acepta compartir los ingresos por publicidad con los fabricantes.

Samsung ha intentado desarrollar sus propios servicios para teléfonos inteligentes, incluida una alternativa de Android que inicialmente llamó Bada OS y posteriormente se fusionó con otro software móvil fallido en el proyecto Tizen. El rival de Google Assistant de Samsung, Bixby, también ha tenido escasa recepción positiva.

Samsung envió 58 millones de teléfonos inteligentes en el primer trimestre, según la firma de análisis IDC. Si bien esa cifra fue la más alta de todos los fabricantes, la pandemia de COVID-19 ha afectado las ventas de teléfonos, por lo que la compañía debe buscar otras fuentes de ingresos.