La semana pasada un juez en Colombia aceptó una acción popular en la cual se acusa a nueve empresas del mercado lácteo en Colombia por adicionar lactosueros en la leche entera.

La denuncia fue presenta por Roberto Ramírez, presidente de Demogan, un gremio de ganadores, pero la acción popular por supuestas irregularidades en la composición de la leche la hizo a título personal.

Como respaldo de su denuncia incorpora un análisis realiza por la empresa alemana Muva, el cual se encargó de revisar el porcentaje de lactosueros añadidos en las diferentes marcas de más de 20 productores.

De esta manera, la demanda afecta a nueve empresas entre ellas, se encuentra el Grupo Gloria- a través de su representada Gloria Colombia-, además de las Parmalat y San Fernando, de dicho país.

Por su parte Invima de Colombia, su similar de Digesa en dicho país, hasta el momento no ha sido notificado por la acción popular, sin embargo, en declaraciones a medios en Colombia aseguró que iniciará las investigaciones de oficio en las plantas productores.

Grupo Gloria responde

Ante los hechos ocurrido en Colombia, Diego Rosado, gerente general de la División Internacional de Alimentos del Grupo Gloria – que abarca las operaciones en seis países- afirma que su representada no usa lactosueros para la leche entera, tal como lo estipula las normas en Colombia.

Detalla que, el lactosueros no es dañino a la salud, dado que diferentes empresas de alimentos en el mundo lo emplean para la formulación de las bebidas para los niños. “es un elemento que se emplea en las fórmulas infantiles, dado su alto contenido en proteínas”, expresó.

En el caso de Colombia, la regulación de alimentos ha dispuesto que no se use lactosueros en la producción de la leche entera, Diego Rosado explica que la razón principal es que se busca que se use principalmente la leche de la producción ganadera.

De otro lado, remarca que el uso de lactosueros se emplea en otras bebidas lácteas, a las que se añade vitamina A, B, entre otros y que específicamente se detalla en el etiquetado de los envases, “a dichas bebidas no se llaman leche, es más, la regulación en Colombia exige que su venta sea en otro espacio, distinto al que se expende la leche entera”

Respecto a la acción popular, el representante del Grupo Gloria - a través de su representada Gloria Colombia- dijo que todos los ciudadanos tienen derecho a invocar a este tipo de demanda, y que el martes recibirán la información de la denuncia presentada. A partir de ello verificarán la información que ha sido procesada para la acción popular.

El ejecutivo del Grupo Gloria se reafirma que, no han empleado lactosueros en la leche entera, pero que si se emplea en otros productos lácteos.

La información ha sido recogida de la producción de los meses de diciembre del 2018 a enero del 2019, “tenemos que ver las pruebas realizadas”, pues considera que muchas veces los ensayos en laboratorio podrían llevar a incurrir en un error.

En Colombia se acopian entre 3 y 3.5 millones de litros de leche al año, sobre el cual el Grupo Gloria tiene una participación de menos de 10% de dicho mercado.

Sobre la investigación que haría Invima de Colombia, indicó que recientemente han sido visitado y no han encontrado ninguna observación, pese a ello han dispuesto su apoyo a las investigaciones en curso.

Cabe indica que el Codex Alimentarius no restringe el uso del lactosuero en la formulación de la leche, sino que esta es una disposición de cada país.