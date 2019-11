GlaxoSmithKline Plc está explorando los billones de microbios que habitan el intestino en busca de nuevas formas de prevenir algunas de las dolencias más comunes del mundo.

La gigante farmacéutica del Reino Unido se está asociando con Viome, una compañía respaldada por el capitalista de riesgo Vinod Khosla y el cofundador de Salesforce.com Inc. Marc Benioff, para obtener una comprensión más profunda del universo de bacterias que habitan en el tracto digestivo y el papel que desempeñan en el sistema inmunológico del cuerpo.

La colaboración es la última señal de interés en una nueva frontera emocionante pero no probada del desarrollo de fármacos. La rival de Glaxo AstraZeneca Plc se unió a Seres Therapeutics Inc. a principios de este año, con el objetivo de estudiar enfoques basados en microbiomas para aumentar la eficacia de las terapias inmunitarias contra el cáncer, mientras que otros apuntan a enfermedades desde la obesidad hasta la depresión, buscando convertir nuevos descubrimientos en productos comerciales. Para Glaxo, el objetivo es encontrar nuevas vacunas.

El campo no era “lo suficientemente maduro como para considerar realmente algo serio” hasta hace poco, dijo el jefe de investigación y desarrollo del negocio de vacunas de Glaxo, Emmanuel Hanon , en una entrevista. “La ciencia detrás del microbioma ha evolucionado increíblemente en los últimos años, incluso meses”.

El filántropo multimillonario Bill Gates escribió en una editorial el mes pasado que las nuevas ideas sobre las bacterias intestinales podrían ayudar a prevenir la desnutrición, la obesidad, el asma, las alergias y algunas enfermedades autoinmunes.

El acuerdo de Glaxo, enfocado en enfermedades crónicas, le dará a la farmacéutica acceso a tecnología con licencia del Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México, así como a datos de proyectos de investigación a medida. La compañía con sede en Seattle examina la colección de organismos intestinales basados en muestras de heces. Para hacerlo, utiliza un sistema de inteligencia artificial apodado Vie para analizar cómo funcionan y qué les dicen sus genes que hagan. Ni Glaxo ni Viome aceptaron proporcionar los términos financieros del acuerdo de dos años.

Auge de datos

La disminución de los costos para secuenciar el ARN y los avances en inteligencia artificial podrían permitir a Viome obtener enormes cantidades de información de millones de personas de una manera que nunca antes fue posible, asegura Naveen Jain, el fundador de la compañía.

Las pruebas de heces de Viome intentan evaluar si el cuerpo está convirtiendo los alimentos en nutrientes o toxinas dañinas, y luego ofrece recomendaciones personalizadas a los clientes. Jain apunta a aumentar la base de clientes de la compañía a 1 millón para fines del próximo año, desde más de 100,000 ahora, impulsado por acuerdos de distribución con compañías de alimentos que declinó nombrar.

El uso de datos de microbiomas como una forma de generar nuevas vacunas “incluso hace media década hubiera sido un concepto completamente extraño”, afirma Jain, quien inició otras compañías, incluida InfoSpace, una proveedora de servicios web que se convirtió en un símbolo del auge y la caída de las punto-com. “Piensa en lo lejos que hemos llegado. Tenemos una forma completamente nueva de ver el cuerpo humano”.

El campo incipiente ya ha experimentado algunos retrocesos significativos. UBiome, con sede en San Francisco, que permitió a los consumidores monitorear sus microbios intestinales, solicitó protección por bancarrota en septiembre, luego de una investigación del gobierno sobre sus prácticas de facturación.

Eso no ha disuadido a los inversionistas y las compañías farmacéuticas. El mes pasado, Merck & Co. alcanzó un acuerdo con 4D Pharma Plc para obtener información sobre el microbioma con el objetivo de crear nuevas vacunas. Takeda Pharmaceutical Co. también firmó un acuerdo el año pasado con Enterome SA, una empresa de biotecnología que desarrolla medicamentos en la encrucijada entre el sistema inmune y el microbioma.

Hanon no identificó enfermedades específicas en las que se centrarán los socios. La colaboración con Viome es parte de los planes de Glaxo para crear la próxima generación de vacunas. La compañía quiere expandirse en vacunas terapéuticas, utilizadas después de que ocurra una infección, y acelerar el desarrollo de nuevas vacunas.