El medicamento remdesivir de Gilead Sciences Inc. mostró solo un beneficio limitado en un gran ensayo de pacientes contagiados de COVID-19 con cuadros más moderados, resultado que puede cambiar las percepciones de la terapia ya autorizada para su uso en casos graves de la enfermedad.

En el ensayo de fase 3, un grupo de pacientes hospitalizados moderadamente enfermos que recibieron el medicamento durante cinco días mostró una leve mejora en comparación con los que recibieron el estándar de atención, informó la compañía en un comunicado.

Pero otro grupo que recibió el medicamento durante 10 días no mostró una mejora estadísticamente significativa, lo que probablemente generará dudas sobre por qué un tratamiento más largo no es más beneficioso. Los pacientes gravemente enfermos no fueron incluidos en el ensayo.

El medicamento de Gilead se ha convertido en un símbolo de los esfuerzos para reabrir la economía y tratar eficazmente a pacientes contagiados con coronavirus. Una terapia que funcione ayudaría a reducir el riesgo para las personas que se enfermen, proporcionando una mayor certeza a los esfuerzos por reabrir las economías de todo el mundo.

El ensayo clínico evaluó a pacientes hospitalizados con COVID-19 que presentaban una condición más moderada de la enfermedad, con neumonía pero sin llegar a tener niveles reducidos de oxígeno al comienzo del estudio. Los pacientes fueron asignados aleatoriamente para recibir dosis de remdesivir durante cinco días, 10 días o el estándar de atención, y luego fueron evaluados en una escala de 7 puntos.

En general, las diferencias fueron bastante leves. Los pacientes que recibieron durante cinco días remdesivir obtuvieron mejores resultados, con un 76% de mejora de al menos un punto al día 11, en comparación con el 66% que recibió atención estándar.

Pero de manera confusa, los pacientes a los cuales se les administró remdesivir durante 10 días tuvieron resultados un poco peores que aquellos que recibieron remdesivir durante cinco días, ya que solo 70% de ellos mostró una mejora al día 11. Esa diferencia no fue estadísticamente significativa en comparación con el grupo de atención estándar.

En el nuevo ensayo, Gilead señaló que no se identificaron nuevos riesgos de seguridad en ninguno de los grupos de tratamiento. La compañía planea presentar la totalidad de los datos para su publicación en las próximas semanas en una revista médica revisada por pares.