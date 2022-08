“El Perú es el único país de Sudamérica que, pese a la situación política, mantiene una economía estable para el viajero estándar”, explica Zorka Aguilar, directora de Operaciones & Servicios al huésped & de Experiencia de LuxeVaca. El 40% de sus clientes en Estados Unidos proviene de Lima. Ellos revelaron que no vacacionaban en playas peruanas por no haber casas de lujo similares a las del país del norte.

Así, LuxeVaca decidió invertir casi S/ 15 millones en construir su primer proyecto en el Perú: una casa de 600 metros cuadrados con seis habitaciones, sala de cine y de masajes, en El Ñuro, una reserva natural protegida en Piura, a veinte minutos de Mancora y siete de Órganos. En los primeros tres meses de operación, la ocupación alcanza el 87%. “No hay una casa así en el Perú”, asegura Aguilar.

El viajero promedio tiene entre 35 y 45 años y destina S/ 1,500 diarios en el alojamiento de la casa, que incluye un chef, personal de servicio (mayordomo para la limpieza y coordinador de conserjería para reservas) y niñera, aunque el precio se duplicará a partir del próximo año. “Es como alquilar un hotel privado”, dice la ejecutiva. El peruano destina entre cinco a siete días de vacaciones.

Según Aguilar, aproximadamente el 10% de los limeños está dispuesto a realizar un viaje de este tipo. “Pero no es necesario tener un poder adquisitivo muy alto porque la casa hospeda a 16 personas. Si uno no es millonario, se puede juntar con un grupo de dos o tres familias y viajar. El 80% de los viajeros está conformado por grupos de 15 personas”.

Próximas locaciones y proyecciones

Luxevaca invertirá S/ 20 millones para un segundo proyecto de lujo en Punta Sal, destinado especialmente para bodas, eventos y actividades corporativas. La construcción de la casa, que tendrá 1,200 metros cuadrados, empezará a finales de marzo del 2023.

En total, Luxevaca se enfocará en desarrollar cuatro propiedades en el norte del Perú en los próximos cuatro años. A partir del quinto año, invertirá en Cajamarca y Cuzco. La playa y la montaña son los destinos preferidos por los viajeros.

La proyección es generar S/ 1′200,000 en el primer año de operación y recuperar la inversión de los primeros dos proyectos en alrededor de siete años. “Nuestro modelo de negocio es la administración de propiedades. No solo estamos construyendo las nuestras; también tenemos una lista de clientes que quiere que le manejemos su casa. Nosotros estamos haciendo la inversión para que estas estén a un mejor nivel, por ejemplo, implementando mobiliario o toallas y sábanas de mejor calidad. Estas casas pasarán a formar parte de la colección de LuxeVaca”, adelanta Aguilar.

Se calcula que en el norte del país hay aproximadamente siete propiedades de lujo, con un costo de entre US$ 500 y US$ 1,000 la noche, que son manejadas por los mismos propietarios o sus hijos. “Algunas casas incluyen chef o personal de limpieza. Pero ninguna tiene piscina temporada, sala de masaje o cine. Muchas no tienen Internet. El servicio completo, con el nivel y la calidad que nosotros estamos brindando, no existe. Por eso, la proyección de crecimiento es tan grande, porque no hay competencia”, refuerza Aguilar.