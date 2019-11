Para Doug Laney, estratega de datos en la consultora estadounidense Caserta , los atentados terroristas del 9/11 contra las Torres Gemelas de Nueva York marcaron un giro radical en el valor de la información para las organizaciones.

Al no existir almacenamiento en la nube y al escasear los backups externos, muchas empresas que operaban desde el antiguo World Trade Center perdieron (además de valiosas vidas humanas) un elemento clave para sus negocios: los datos. Peor aún, las aseguradoras no podían compensar a los afectados por el valor de sus datos perdidos porque estos no eran vistos como “propiedad”, y mucho menos, activos en los balances.

Este hecho motivó al experto originario de Chicago, Illinois, a investigar y asesorar sobre el tema del valor de la información , resaltando su importancia como “activo económico real” que puede generar diversos beneficios (y no solo monetario) para todas las partes interesadas en el negocio de una compañía.

Es así como en el 2017, el también analista de la consultora Gartner culmina años de estudios con la publicación de su libro Infonomics: How to Monetize, Manage, and Measure Information as an Asset for Competitive Advantage (Infonomics: cómo monetizar, gestionar y medir la información como un activo para obtener ventajas competitivas).

Doug Laney, quien llegó por primera vez al Perú esta semana para participar en el evento CDO Latam Summit 2019, conversó con Gestion.pe sobre cómo monetizar la información más allá del dinero, el rol de los directores de datos (Chief Data Officer, en inglés) y otros profesionales competentes y la creciente regulación sobre privacidad en el mundo.

¿Cuál es el mayor reto para las empresas latinoamericanas en cuanto a manejo de datos?

Uno de los mayores desafíos es la infraestructura en sí, muchas empresas latinoamericanas están un poco rezagadas en cuanto a la infraestructura subyacente para el manejo de datos y a herramientas de gestión y bases de datos, etc. Eso es el gran desafío.

Además, existe un pequeño desafío organizacional. Si bien ahora estamos en una conferencia de CDO, el papel del director de datos es muy nuevo, particularmente en América Latina. Muchos bancos ya tienen un CDO o alguien en ese nivel que es responsable de la información, pero muchos otros tipos de organizaciones aún no lo tienen.

¿Cuán relevante es el papel del CDO y de otros puestos relacionados a la gestión de datos?

Se trata de hacer más con los datos. Es difícil monetizar la información o generar beneficios económicos a partir de ella si no es bien administrada, y es muy complicado manejar la información cuando no está siendo medida correctamente. Es por eso que algunos de los roles clave para las organizaciones en América Latina serán los que estén involucrados en la medición del valor de la información, que a menudo es parte de una iniciativa de gestión de datos.

Esos puestos van desde lo más alto, como un director de datos, hasta roles como un curador o recolector de datos que puede traer información de otras organizaciones al negocio para combinarlos con sus propios datos para obtener un valor en particular; y luego hay personas en el lado de la monetización de datos, como organizaciones de ciencia de datos que pueden hacer más con los datos que simplemente informar sobre ellos, sino más bien, generar un valor comercial real de los datos.

¿Qué es Infonomics y cuál es el mayor cambio que ha visto desde nació este concepto?

Infonomics es básicamente la idea de que la información es un activo económico real, en este momento las disciplinas de contabilidad, seguros y leyes no reconocen la información como un activo o una propiedad; sin embargo, muchas empresas hoy en día están tratando de hacer más con los datos y de hecho tratarlos como un activo real. El concepto de Infonomics es administrar, monetizar y medir la información como si fuera un activo real.

Probablemente uno de los cambios más importantes que hemos visto durante el último año ha sido la bifurcación o separación de la idea de TI en organizaciones de información y tecnología independientes para administrar datos y tecnología por separado.

¿Cómo ve el tema de la privacidad de datos?

El papel de la privacidad y el aumento de la regulación en este tema han hecho que sea más difícil para las organizaciones encontrar formas de monetizar sus datos, particularmente los datos de sus clientes.

Existen algunos nuevos métodos y tecnologías interesantes para crear “gemelos digitales” de activos de información que permiten un análisis integrado al tiempo que respetan los controles de privacidad. A nivel individual, la privacidad ya está siendo tomada en cuenta a la hora de monetizar los datos personales. Es decir, obtenemos descuentos en las tiendas de alimentos y el uso gratuito de aplicaciones al compartir nuestros datos personales.

¿Qué otras maneras existen de monetizar la información?

Es común que muchas personas piensan en la monetización de datos como venta de información por dinero en efectivo. Si bien esto es posible, la mayoría de las organizaciones cuando monetizan datos externamente, los intercambian por algún tipo de término o condición favorable en un contrato, alguna ventaja comercial, tal vez un descuento, y también se puede monetizar datos externamente intercambiándolos con otros.

Asimismo, se les puede poner a disposición de socios y proveedores en un intento por fidelizarlos y se puede brindar conocimientos o percepciones basadas en datos en vez de compartir información cruda. Esas son algunas formas de monetizar datos externamente; internamente por lo general las empresas monetizan datos mejorando el rendimiento de los procesos comerciales, siempre que se dé de una manera económicamente medible.

¿Cuál fue el principal mensaje que quiso transmitir en CDO Summit?

La presentación consistió en tres partes: la primera fue hablar sobre las diversas formas en que las organizaciones pueden monetizar sus datos y cuál es el proceso para llevar a cabo ese enfoque, identificar sus diversas formas de monetizar datos interna y externamente para impulsar una variedad de valor económico de los activos de información disponibles, no solo sus propios activos de información sino también activos fuera de la organización.

Una segunda parte se centró en cómo administrar la información como un activo, por lo general mediante la aplicación de principios y prácticas de gestión de activos de otros dominios como la gestión de activos físicos, gestión de materiales, gestión financiera, gestión de capital humano. Hay ideas que podemos tomar prestadas de otros dominios y aplicarlas a la gestión de la información, también para usar el mismo lenguaje que usa la empresa.

El tercer punto era sobre medir el valor de la información de varias maneras, comprender su valor potencial, su valor real, su base de costos para que sepamos cómo agregar margen a esos datos para generar más valor para la organización.

Por último, terminé hablando sobre la economía de la información y cómo los modelos económicos clásicos en realidad no se aplican perfectamente en el contexto de la información y hay muchas cosas que nosotros como profesionales de la información y directores de datos podemos aprender aplicando estos modelos económicos en el contexto de la información.