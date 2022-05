Las ganancias de los bancos estadounidenses cayeron 6.5% en el primer trimestre del 2022, a US$ 59,700 millones, ya que las empresas más grandes aumentaron sus provisiones para pérdidas de préstamos en respuesta a la mayor incertidumbre económica y geopolítica, informó la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC).

Las ganancias de los bancos bajaron un 22.2% en comparación con el primer trimestre del 2021, lastradas por los bancos con más de US$ 10,000 millones en activos que reservaron más fondos para protegerse de las pérdidas de préstamos.

“Las presiones inflacionarias, el aumento de las tasas de interés y la incertidumbre geopolítica podrían obstaculizar la rentabilidad de los bancos, debilitar la calidad del crédito y reducir el crecimiento de los préstamos”, dijo el presidente en funciones de la FDIC, Martin Gruenberg, en un comunicado.

Los beneficios de los bancos habían subido a máximos históricos a principios del 2021, ya que el menor impacto de la pandemia del COVID-19 dio lugar a un resurgimiento del crecimiento económico y permitió a los bancos reducir las enormes reservas para préstamos incobrables que habían apartado al inicio de la pandemia.

Sin embargo, las utilidades han disminuido a medida que los bancos se han mostrado menos agresivos en la reducción de esos colchones, mientras que algunos prestamistas más grandes están dando marcha atrás y rearmándolos, lo que reduce aún más las ganancias.

En el primer trimestre del 2021, el sector recortó las provisiones para insolvencias en US$ 14,500 millones, pero empezó a aumentarlas en US$ 5,200 millones en el primer trimestre de este año.

Ese crecimiento de las reservas fue impulsado principalmente por los bancos con más de US$ 10,000 millones en activos, ya que sólo el 25% de todos los bancos reportaron mayores provisiones para pérdidas por préstamos, dijo la FDIC.

JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group Inc y Citigroup Inc combinados, por ejemplo, apartaron US$ 3,360 millones en reservas para pérdidas crediticias en el primer trimestre de este año, dijeron los bancos.

Sin embargo, los saldos de los préstamos crecieron otro 1% en el primer trimestre, impulsados principalmente por el aumento de los préstamos comerciales e industriales.