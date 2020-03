Fox Corp. compra el servicio de streaming Tubi por US$ 490 millones

Fox Corporation anunció la compra del servicio de streaming Tubi por US$ 490 millones, que pagará en parte con la venta de 5% de sus acciones de Roku Inc, otra plataforma de entretenimiento “online”, por los que ha obtenido US$ 350 millones.

El acuerdo alcanzado entre Fox y Tubi estipula que la compra se llevará a cabo con US$ 440 millones en efectivo, mientras que los US$ 50 millones restantes se pagarán en contraprestaciones diferidas que podrían entregarse en los próximos tres años, señaló la empresa.

Tubi es una plataforma digital gratuita que se financia con publicidad, y acumula 56,000 horas de películas y episodios de programas televisivos.

El pasado mes de diciembre, Tubi aseguró que contaba con 25 millones de usuarios mensuales, una plataforma que Fox podría utilizar para dar salida al contenido de su canal de televisión así como utilizara como una herramienta de marketing.

"Tubi inmediatamente expandirá nuestra audiencia y capacidades y proveerá a nuestros socios publicitarios de más oportunidades para alcanzar audiencias a gran escala", apuntó en un comunicado el director ejecutivo y presidente de Fox Corporation, Lachlan Murdoch.

El fundador de Tubi y su director ejecutivo, Farhad Massoudi, que seguirá a la cabeza de la compañía, dijo que la venta a Fox ayudaría a "Tubi a continuar con su crecimiento y a diferenciarse en el mercado creciente de streaming sustentado en publicidad".

El pasado mes de diciembre, el Wall Street Journal ya había informado de que Fox estaba interesado en adquirir Tubi.

Las plataformas de entretenimiento "online" se han convertido en compañías llamativas para las empresas de medios de comunicación, y el año pasado Viacom, ahora parte de ViacomCBS, compró Pluto TV por US$ 340 millones.

Fox Corporation, cuya sede se encuentra en Manhattan, se formó en el 2019 con la adquisición de 21st Century Fox por parte de la Walt Disney Company.