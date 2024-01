La empresa canadiense Fortuna Silver Mines informó que para el 2024 tiene planeado realizar inversiones de capital por US$ 21 millones en su mina polimetálica Caylloma (Arequipa), de los cuales US$ 19 millones estarán orientados para sostener los gastos de capital y los otros US$ 2 millones se destinarán en programas de exploración Brownfields.

En detalle, la minera extranjera dirigirá US$ 5.1 millones para el desarrollo minero y US$ 4.7 millones para el nuevo sistema de relleno de pasta que tendrá la unidad minera. Además, para ,mejorare la red eléctrica de la subestación de la mina y planta (fase II) de Caylloma se desembolsarán US$ 4.3 millones.

Asimismo, US$ 1.2 millones serán utilizados para los permisos de operación y Estándar Global de la Industria sobre Gestión de Relaves (GISTM) y US$ 3.7 millones para el mantenimiento de la mina polimetálica en Arequipa que es operada por Bateas.

En tanto, los otros US$ 2 millones enfocados en el programa de exploración brownfield en la mina Caylloma, se utilizarán para respaldar la investigación de campo, la geofísica regional y los estudios en curso de los controles estructurales de la mineralización en la veta Animas.

Producción récord en plomo y zinc

Al cierre del 2023, la mina Caylloma produjo 1.2 millones onzas de plata, lo cual representó un incremento del 10% frente al 2022. Por otro lado, la producción de plomo fue de 40.9 millones de libras y la de zinc de 55.1 millones de libras, llegando a su nivel récord y superando las cifras del año previo en un 28% y un 15%, respectivamente.

Además, la compañía planea este 2024 procesar 0.5 millones de toneladas de mineral con un promedio de 78 g/t de plata, 3,12% de plomo y 4,20% de zinc.

LEA TAMBIÉN: Fortuna Silver y el reinicio de perforación en Perú con objetivo polimetálico

Asimismo, la minera canadiense espera que el costo en efectivo de la onza de plata en la mina Cayllona se ubique entre US$ 12.7 y US$ 14.0, lo cual representaría un caída de cerca el 6% frente al 2023.

“La disminución se debe, principalmente, a menores cargos de tratamiento y refinación en 2024″, comentó Fortuna Silver Mines.

Finalmente, la firma prevé que los costos totales de sostenimiento (AISC) para el 2024 oscilarán entre US$ 18 y US$ 21 por onza de plata, inferior en 14% al 2023 por los menores costos de efectivo y gastos de capital.

SOBRE EL AUTOR Christian Alcalá Comunicador social egresado en la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente redacto para la sección de negocios del diario Gestión.