Ford presentó las versiones GT y GT Performance Edition, las más potentes hasta el momento de su nuevo vehículo eléctrico Mustang Mach-E, que contarán con 480 caballos de potencia, la misma que el Mustang Mach 1 impulsado por un motor de gasolina en V8.

Ford señaló que el Mustang Mach-E GT tendrá un precio de US$ 59,900, mientras que el GT Performance Edition costará US$ 64,900. Ambos pueden empezar a ser reservados en Estados Unidos a partir del miércoles y llegarán a los concesionarios a finales de este año.

El fabricante estadounidense empezó a comercializar el Mustang Mach-E First Edition, una tirada limitada del todocaminos SUV, con un precio de US$ 59,900 a finales del 2020. En las próximas semanas, el fabricante tendrá disponibles las versiones Select, la más básica, con un precio de US$ 43,985; Premium, por US$ 50,600, y California Route 1, por US$ 52,400.

Las versiones GT lanzadas este lunes están dotadas de un paquete de batería de 88 kWh y dos motores, uno en cada eje del vehículo, que proporcionan 480 caballos de potencia.

En el caso del GT Performance Edition, el par máximo es de 859 Nm, superior a la versión GT, lo que le permite una mayor aceleración.

Ford dijo que el GT acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.8 segundos, mientras que el GT Performance Edition lo hace en 3.5 segundos.

“Con los Mustang Mach-E GT y GT Performance Edition estamos ampliados los límites de lo que un vehículo eléctrico puede ofrecer”, dijo en un comunicado el director del programa de vehículos de Ford, Dave Pericak.

Las versiones GT del Mustang Mach-E tendrán BlueCruise, el sistema de ayuda a la conducción de Ford que permite circular sin manos en el volante en 161,000 kilómetros de autopistas de Norteamérica.

El precio del Mustang Mach-E Performance Edition coloca al vehículo de Ford a la par de la versión del Tesla Model Y, de más capacidad y con un precio inicial de US$ 60,900, un motor de 450 caballos y una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.5 segundos.