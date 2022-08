Los fondos de renta variable mundial registraron entradas en la semana hasta el 10 de agosto, después de seis semanas consecutivas de retiros, ya que los inversores consideraron que la Reserva Federal (Fed) podría ser menos agresiva con sus subidas de tasas de interés ante una disminución de las preocupaciones por la inflación.

Según Refinitiv Lipper, los fondos de renta variable global atrajeron US$ 2,750 millones en su primera compra neta semanal desde el 22 de junio.

Los datos publicados el miércoles mostraron que los precios al consumidor en Estados Unidos se mantuvieron sin cambios en julio, lo que ha aumentado las expectativas de una subida de 50 puntos básicos por parte de la Fed en su reunión de setiembre, en lugar de los 75 puntos básicos que se preveían anteriormente.

Un informe que muestra un repunte en el sector de los servicios de Estados Unidos también reforzó la confianza.

Los fondos de renta variable estadounidenses y asiáticos recibieron US$ 4,210 millones y US$ 690 millones, respectivamente, aunque los fondos europeos tuvieron salidas de US$ 2,520 millones.

Entre los fondos sectoriales, los de consumo básico y los de salud ganaron US$ 535 millones y US$ 389 millones, respectivamente, pero los de tecnología y los financieros perdieron US$ 412 millones y US$ 386 millones, respectivamente.

Los inversores compraron cerca de US$ 5,000 millones en fondos de bonos globales, lo que supuso una segunda entrada semanal consecutiva.

Los fondos de deuda pública atrajeron US$ 2,250 millones netos en una segunda entrada semanal; sin embargo, los inversores vendieron fondos a corto y mediano plazo, y de alto rendimiento, por valor de US$ 1,660 millones y US$ 47 millones, respectivamente.

Los fondos del mercado monetario registraron salidas de US$ 12,510 millones, las mayores en seis semanas.

Los datos de los fondos de materias primas mostraron que los fondos de energía atrajeron US$ 101 millones en compras netas, la primera entrada semanal en siete semanas, pero los fondos de metales preciosos perdieron US$ 394 millones.

Un análisis de 24,438 fondos de mercados emergentes mostró que los fondos de renta fija atrajeron compras por valor de US$ 766 millones, mientras que los de renta variable registraron una cuarta salida de capital semanal, de US$ 488 millones.