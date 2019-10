Fondos administrados por BlackRock Inc., JPMorgan Chase & Co. y Ashmore Group Plc son algunas de las mayores víctimas financieras de una apuesta equivocada en Ecuador, la nación andina que parecía a punto de dejar de lado su reputación como morosa en serie hasta que violentas protestas antigubernamentales arrasaron la capital este mes.

El fondo de mercados emergentes de US$ 2,500 millones de BlackRock —Emerging Market Bond Fund—, el fondo de US$ 2,800 millones de JP Morgan —Emerging Markets Debt Fund— y el fondo de US$ 872 millones de Ashmore —Emerging Markets Sovereign Debt Fund—, se dirigen hacia su tercer caída mensual, según datos recopilados por Bloomberg. Ecuador se ubica entre las mayores posiciones sobreponderadas en cada fondo, según muestran las más recientes presentaciones.

La venta masiva puso freno a un buen comienzo de año para los fondos, que todavía superan a sus pares a pesar de la reciente agitación, según datos recopilados por Bloomberg. América Latina no ha sido amable con los inversionistas este trimestre. Diez fondos administrados por Michael Hasenstab, de Franklin Templeton, perdieron una suma total combinada de US$ 1,800 millones el 12 de agosto cuando la sorpresiva votación primaria de Argentina indicó que el presidente, Mauricio Macri, seguía al candidato izquierdista Alberto Fernández.

Los bonos de Ecuador cayeron más que cualquier otra nación en desarrollo que no ha estado en incumplimiento durante el último mes a medida que estallaron las protestas después de que el gobierno eliminó cuatro décadas de subsidios al combustible que cuestan US$ 1,400 millones al año. Los manifestantes se tomaron los edificios de oficinas en la capital, Quito, obligando al presidente, Lenín Moreno, y sus principales asesores a huir.

Moreno dio marcha atrás en el plan este fin de semana, pero la deuda volvió a caer en medio de preocupaciones de que Ecuador se conformaría con una propuesta más cara. A medida que el gobierno intenta preservar un programa del Fondo Monetario Internacional de US$ 4,200 millones, Gita Gopinath, economista jefe del FMI, dijo el martes que la organización está lista para brindar apoyo continuo.

