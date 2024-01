El Nikko AM Ark Positive Change Innovation Fund (ticker NIPCIPJ LX), de US$ 2,400 millones, obtuvo una rentabilidad del 68% el año pasado, más del doble que el S&P 500. Su mayor participación fue Coinbase Global Inc., que representa casi una décima parte del fondo, según datos recopilados por Bloomberg. El fondo Nikko-Ark está registrado como “promotor” ASG según la normativa europea.

Este sólido rendimiento culmina un año en el que la inversión en fondos con temas ambientales, sociales y de gobernanza corporativa se ha enfrentado a importantes obstáculos.

Los activos ASG de tecnología limpia más convencionales, como la eólica y la solar, se hundieron debido a que los proyectos intensivos en capital de esos sectores se vieron afectados por el aumento de las tasas de interés. Pero a los fondos ASG que optaron por otros sectores tecnológicos les fue mucho mejor.

La caída del 21% del índice S&P Global Clean Energy el año pasado coincidió con un aumento de casi cinco veces del valor de mercado de Coinbase, la mayor bolsa de criptomonedas de Estados Unidos.

2023 fue un buen año para los inversores de Coinbase

Luego, los entusiastas de los token digitales comenzaron 2024 en buen pie después de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos aprobara varios fondos cotizados en bolsa de bitcóin. (Las ganancias del bitcóin se han evaporado desde entonces en lo que algunos analistas dicen que es un caso clásico de “comprar el rumor, vender el hecho”).

Thomas Hartmann-Boyce, administrador de cartera de Ark, dijo que la aprobación de la SEC da a las acciones de Coinbase “un gran espacio para correr”, gracias a su posición como “el principal custodio de los activos subyacentes de bitcóin”.

Coinbase “es sin duda nuestro nombre de mayor convicción que cae dentro de la categoría de activos digitales”, dijo Hartmann-Boyce en una entrevista.

El fondo recibe una cartera modelo de Ark Investment Management, fundada por Cathie Wood. A continuación, la analiza y ejecuta Nikko Asset Management Co. Las inversiones se realizan en tecnologías disruptivas que se ajustan a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, según Hartmann-Boyce. Reconoce que la minería de bitcóin consume mucha energía, pero afirma que la lógica de sostenibilidad del fondo está relacionada con la transparencia de las transacciones y la prestación de servicios financieros a quienes no cuentan con servicios bancarios.

En general, los fondos ASG que eludieron los activos verdes más tradicionales y apostaron por la tecnología obtuvieron mejores resultados el año pasado. Entre los más rentables se encuentra el JPMorgan US Technology Fund (JPMUSTC LX), que proporcionó casi un 65% a sus inversionistas. El fondo, al igual que la cartera de Nikko Ark, está registrado como “promotor” ASG, una categoría que se conoce formalmente como Artículo 8 en virtud del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea.

Hartmann-Boyce dijo que Ark tiene como objetivo una tasa compuesta anual de rentabilidad de al menos el 15% en los próximos cinco años para sus valores públicos de alta convicción, que incluyen Coinbase, CRISPR Therapeutics AG, Block Inc. y Pacific Biosciences of California Inc.

Los inversionistas en el fondo no son ajenos a la volatilidad, con las enormes ganancias de 2023 que siguieron a una caída de más del 50% en 2022, según datos compilados por Bloomberg. Y en lo que va del año, Coinbase ha bajado cerca de un 25%. De los 28 analistas de Coinbase que monitorea Bloomberg, 10 recomiendan vender, mientras que el precio objetivo promedio está en torno a un 7% por debajo de su cotización real.

Peter Graf, director de inversiones de Nikko para América, dijo que el fondo sigue comprometido con su estrategia y sus asignaciones, incluso en un contexto de una perspectiva macroeconómica volátil y un comienzo difícil para las acciones tecnológicas. “Estoy buscando ofrecer una exposición a largo plazo” a la innovación relacionada con la sostenibilidad, sostuvo.

“No querríamos caracterizar esto como una cartera puramente de crecimiento”, dijo Graf. “Sin duda, también tiene un sabor a pequeña capitalización; es realmente una cartera ascendente que tiene mucha correlación con el crecimiento. Pero empresa por empresa, la idea es que las nuevas tecnologías, independientemente del ciclo económico, van a funcionar”.