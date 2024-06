Elliott, la gestora de fondos fundada por el multimillonario Paul Singer, ha informado desde abril que ha comprado participaciones en siete empresas alrededor del mundo, las cuales tienen una capitalización de mercado total de más de US$ 400,000 millones, según datos recopilados por Bloomberg.

Un inversor activista compra una participación considerable en una empresa para presionar a la directiva a que lleve a cabo cambios dentro de la empresa.

El lunes Elliott anunció su nuevo objetivo: la aerolínea estadounidense Southwest Airlines Co, valorada en US$ 18,000 millones. El fondo ha comprado cerca de US$ 2,000 millones en acciones, u 11% de la aerolínea, y quiere que la empresa renueve su directorio y su plana ejecutiva, y que además lleve a cabo una revisión exhaustiva del negocio, según una carta enviada a los directores.

A esta operación se suman recientes compras en Softbank Group Corp, Texas Instruments Inc, Johnson Controls International Plc, Sensata Technologies Holding Plc, Sumitomo Corp y Anglo American Plc. Aunque el año pasado Elliott lanzó un número similar de campañas, éstas involucraban a empresas más pequeñas por lo que necesitaba menos dinero para construir una participación significativa en cada una.

LEA TAMBIÉN: Fondo de multimillonario Paul Singer habría comprado acciones de Anglo American

En el último año Elliott ha recaudado miles de millones de dólares y anunciado una rara ampliación de sus altos cargos. Ahora cuenta con unos US$ 66,000 millones para invertir en empresas. Es poco frecuente que sus campañas activistas lleguen a una votación final de los accionistas, según datos recopilados por Bloomberg. Muchas veces las empresas llegan a un acuerdo apenas unos días después de que se anuncie una participación.

De hecho, la participación en Sensata sólo se hizo pública cuando Elliott y la empresa ya habían alcanzado un pacto que llevó a la salida del director ejecutivo. En cinco otros casos en los dos últimos años también se acordó cambiar al director ejecutivo.

La última vez que Elliott propuso públicamente un candidato a un directorio fue en 2023 en el fabricante de medicamentos Catalent Inc. Nunca se llegó a votación. Su directorio acordó agregar miembros independientes, entre ellos un ejecutivo de Elliott, tras lo cual el inversor activista retiró su candidatura.

Las nuevas compras de Elliott siguen siendo en su teatro normal de operaciones: Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Su participación de US$ 2,000 millones en Softbank es su segunda compra en una empresa japonesa, y está instando a que lance una recompra de acciones por US$ 15,000 millones.

Un representante de Elliott declinó hacer comentarios.

LEA TAMBIÉN: Grandes accionistas de Anglo apoyan postura de minera en negociaciones con BHP