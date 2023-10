En función de la posición de Minsur como uno de los productores integrados de estaño más grandes y de menor costo del mundo, y una producción de cobre de tamaño mediano y bajo costo, Fitch Ratings mantuvo las calificaciones de largo plazo en moneda local y extranjera de la minera peruana en BBB-. De igual manera, ratificó las notas senior no garantizadas de US$ 500 millones con vencimiento en 2031 en BBB-.

Sin embargo, la agencia revisó la perspectiva de la empresa desde positiva a estable, considerando que la minera no obtendrá una mayor diversificación geográfica o de productos en el horizonte de calificación y que el perfil existente es más acorde con su calificación actual.

En tanto, Fitch esperó que Minsur mantenga márgenes Ebitda superiores al 30% durante el horizonte calificado, respaldando su flujo de caja y sus perfiles de apalancamiento.

Mina Justa es una operación de cobre a tajo abierto, desarrollada por Minsur (60%) y su socio chileno Copec (40%), a través de Marcobre (Foto: Bloomberg).

Las claves de la calificación

En su análisis, Fitch mencionó seis factores claves de la calificación de Minsur. Entre ellos, la operación de minas medianas en estaño y cobre, cuyas producciones representan alrededor de 8.6% y 0.6% del volumen global en dichos minerales, respectivamente. Además, consideró una concentración de activos en Perú, de donde provienen el 90% de sus ingresos.

De igual manera, tomó en cuenta una generación de flujo de caja positivo. En relación a ese indicador, esperó que la empresa genere aproximadamente US$ 1,100 millones de Ebitda ajustado después de los dividendos pagados a los accionistas no controladores de Mina Justa; y un margen de 51% sobre los ingresos, cubriendo necesidades de gasto de capital de US$ 270 millones en 2023.

La agencia también observó los índices de apalancamiento bruto y neto de la compañía, que promediarán 1.3x y 0.9x entre 2023 y 2025; las preocupaciones a corto plazo para los precios del estaño y el cobre; y una vida útil media de sus minas San Rafael y Mina Justa.

Hacia una mejora o rebaja de la calificación

Para una siguiente calificación crediticia, Fitch destacó que algunos aspectos en Minsur podrían conducir a una mejora o alza. Entre ellos, un ratio de deuda neta/Ebitda sostenido de menos de 1.0x y una diversificación minera adicional en productos y geografías.

El anuncio de una mayor vida útil promedio de su mina, superior a 15 años, también jugaría a favor de un incremento en la calificación.

Sin embargo, también advirtió que ciertas condiciones podrían derivar en acción de rebaja. Entre ellos, un ratio de deuda neta/Ebitda sostenido de más de 2.0x con incapacidad para desapalancarse y un cambio adverso en el marco general hacia los proyectos mineros en el Perú.

