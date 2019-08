La clasificadora de riesgo Fitch Ratings mantiene la calificación para Volcan Compañía Minera en BBB-, para la emisión de la deuda por US$ 600 millones, aunque la perspectiva de la calificación cambió de estable a negativa.

Cabe indicar que la emisión tiene como vencimiento el año 2022, con una tasa de 5.375% en la emisión del IDR, a largo plazo.

Fitch Ratings sostiene que, el cambio de perspectiva a negativa de Volcan se debe a las dificultades de la capacidad de la compañía de reducir su deuda en relación con su generación de flujo de efectivo, a través de la venta de activos u otras medidas durante los altos precios en el mercado de zinc, registrados en los años 2017 y 2018, como se esperaba inicialmente.

Ahora, la clasificadora estima que los precios del zinc disminuyan aún más desde su promedio de US$ 2,692 por tonelada reportado en julio último a US$ 2,300 en 2020 y US$ 2,200 en el año 2021, lo que afectará aún más la estructura financiera de Volcan.

Así, considera que la disposición y la capacidad de la compañía para reducir su saldo de deuda neta en alrededor de US$ 450 millones, en comparación con US$ 770 millones al 30 de junio de 2019, y disminuir su dependencia de la deuda a corto plazo, son claves para aliviar la presión sobre su perfil crediticio.

Fitcht Rating detalla que Volcan tiene la capacidad para la venta de potenciales de activos a través de su inversión en Cementos Polpaico, que podría generar alrededor de US$ 70 millones, además de algunos de sus activos en empresas hidroeléctricas.

En contraparte, Fitch Rating considera que la minera está respaldada por sus operaciones en Perú, reflejado por sus ingresos diversificados de cinco unidades mineras que abarcan ocho minas en operación, siete plantas concentradoras y una planta de lixiviación (óxidos de plata).

Volcan se ubica como el principal productor líder de Perú, el segundo mayor productor de zinc y el tercer mayor productor de plata.

“Una consideración crediticia positiva es la propiedad mayoritaria de los derechos de voto de Glencore Plc en Volcan, debido a la gran escala de Glencore en el mercado de zinc y la capacidad de influir en los precios al reducir sus otras operaciones de zinc de mayor costo en tiempos de precios bajos”, sostiene.