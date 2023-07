La proyección para esta edición es que la asistencia aumente en 10% y la facturación en 5%, según Antonio Moretti, gerente general de la Cámara Peruana del Libro (CPL), organización que gestiona la feria.

“El promedio de crecimiento año contra año, desde el 2012 hasta el 2019, ha sido de alrededor de 7%. Esos dos puntos son bastante importantes, pero esperamos recuperarnos poco a poco”, dijo el ejecutivo. No se revelaron los motivos para la baja en la proyección.

En entrevista con Gestión, Philippe Vergnaud, director general de Editorial Planeta, contó que desde el 2021 toda la industria editorial ha sufrido con el incremento en los costos de materia prima, que en algunos casos han superado el 30%.

Moretti precisó que las protestas que se realizarían en Lima a partir del 19 de julio, denominadas “La Toma de Lima”, no preocupan. “No será la primera vez que ocurre una manifestación durante los días de feria. Si bien es relativamente cerca, las vías de acceso no se han bloqueado. Además, se trata de un parque cerrado”, aclaró.

Según Moretti, el visitante promedio de la feria del año pasado gastó unos S/ 70 en los diversos stands del recinto. Para este año, se espera que el monto se mantenga.

Esta edición de la feria ocupará un espacio de 15,000 metros cuadrados frente a los 10,000 del año pasado. “Por primera vez estamos implementando un pabellón exclusivamente para el área infantil, otro para la representación de nuestra bibliografía regional y uno más para cómics”, adelantó Moretti. Asimismo, se ha recuperado el área de conciertos que existía antes de la pandemia.

Temática

La feria tendrá como eje principal el universo de César Vallejo, una temática que se eligió tras la renuncia de México como país invitado por cuestiones diplomáticas. De esa forma, se repite la misma dinámica que en el 2019, cuando se rindió homenaje al escritor Mario Vargas Llosa a través de conversatorios, debates y una muestra fotográfica.

“La renuncia de México nos impactó, pero también fue una oportunidad. Tener un eje temático dirigido a un personaje tan importante como César Vallejo nos emociona”, señaló Moretti.

El ejecutivo indicó que la edición de este año ha tenido un mayor costo, sin revelar el monto exacto. “Hemos buscado más aliados y solicitamos más apoyo de instituciones como la Fundación BBVA o la Universidad César Vallejo, que son nuestros principales patrocinadores”, comentó. Además, se han sumado empresas como Jetsmart, Hotel Los Delfines y medios de comunicación. El apoyo de los aliados representa entre un 30% o 40% del presupuesto para realizar el evento.