Con el foco puesto en la constante innovación tecnológica de sus equipos —gracias a su alianza con Caterpillar desde 1942—, como los camiones de transmisión eléctrica y los flamantes autónomos, y en la aplicación de los criterios ESG en todas sus empresas, la gerente general de Ferreycorp, Mariela García, repasa los valores que hacen posible que este año llegue su conglomerado a cumplir 100 años de operaciones.

Los resultados financieros del primer semestre de Ferreycorp muestran un crecimiento de ingresos del 13%, ¿Cómo evalúa este indicador?

Nuestro crecimiento podría ser mayor si es que se dieran estas inversiones que creemos se pueden dar en los sectores económicos a los que atendemos. Estamos en la ruta correcta con un crecimiento de dos dígitos, pero podría ser más, de hecho nuestra corporación ha mostrado, a través del tiempo, que somos capaces de crecer el doble de lo crece el PBI, ha habido épocas en que el PBI crecía 5% a 6% y nosotros crecíamos al doble de eso, es decir, 10% a 12% porque estamos vinculados, justamente, al driver de inversión.

Nuestras capacidades están para poder lograr mayores tasas de crecimiento, 10% es una buena tasa y esperamos que el país retome mejores tasas de crecimiento y nosotros con ellos.

¿Se mantendrá el ritmo de 13% de crecimiento hacia fin de año?

Nosotros venimos creciendo, en promedio, si miramos un ciclo largo, 10%, que es una buena tasa de crecimiento y estamos listos para más en la medida que se den buenas inversiones en el país, pero en el corto plazo creemos que tasas del 10% es algo que nosotros podemos apuntar.

¿La pandemia generó más incertidumbre que los cambios de gobierno?

Debemos decir que hay mucha incertidumbre en el plano político y económico, no vemos anuncios de nuevas inversiones en nuevas operaciones mineras, lo cual es algo que, como país, deberíamos de estar preocupados y buscando que se promueva mayores inversiones mineras, no solamente por el beneficio de nuestro negocio, sino por el beneficio del país, todos sabemos que el sector minería es muy relevante, representa un alto porcentaje del PBI, representa un alto porcentaje de la generación de divisas, representa un alto porcentaje de los ingresos fiscales, y todos deberíamos estar empujando porque puedan haber más inversiones mineras, que además de estos beneficios económicos generan altos estándares de operación. Muchas de las buenas prácticas que hay hoy en día en muchas actividades empresariales vinieron del sector minero: primeros en hablar de temas de seguridad, de temas medioambientales, entonces creemos que es un sector que jala positivamente al país, y vemos con preocupación que no haya un entorno político que favorezca el crecimiento de la inversión en minería, es un sector que genera un efecto multiplicador muy grande.

¿Cómo evalúa la recuperación del sector construcción?

En el caso de la construcción, se vio también muy afectada por la pandemia, además veníamos también de algunos otros efectos que venía sufriendo el sector, producto de Lava Jato y otras situaciones, es un sector que ya venía golpeado y lo golpeó adicionalmente la pandemia.

También fue un sector que estuvo parado completamente y que regresó a operar después de un par de meses. Vemos que el sector se ha recuperado ya, a niveles de prepandemia, pero sin tener ahora grandes proyectos de infraestructura. Hoy en día, en el país los grandes proyectos son el Aeropuerto Jorge Chávez, el Aeropuerto Chinchero del Cusco, la Línea 2 del Metro, acompañados con la Reconstrucción con Cambios en el marco de la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G) que se da en muchas localidades, sobre todo en el norte del país y también mucho de construcción de vivienda urbana en zonas de desarrollo en las diferentes regiones del país, en muchos casos jalados también por el desarrollo de la agroindustria.

¿Percibe un dinamismo por las obras de gobiernos regionales y locales?

Hay bastante actividad fomentada también por gobiernos locales, por gobiernos regionales en obras de agua y saneamiento, así que estamos viendo una actividad mucho más diversificada y descentralizada en todas las regiones del país en obras pequeñas y medianas.

Nos gustaría que hubiera políticas de promoción de grandes inversiones en infraestructura y, otra vez, no solo en beneficio de nuestro negocio, sino por el beneficio del país. Es una pena que tengamos una gran brecha de infraestructura, que calculan hasta US$ 90.000 millones y que esta brecha no se esté cerrando, por el contrario vemos que no se están promoviendo inversiones para la mejora de servicios básicos que requieren los ciudadanos en todo el país.

¿Cuál es la posición de Perú dentro del portafolio que atiende Caterpillar?

Caterpillar tiene más de 150 distribuidores en el mundo, solo tres distribuidores lograron en el año 2021 esta certificación de oro en los cinco programas de excelencia y nosotros fuimos uno de ellos. Entonces, más allá de destacar nuestra performance, esta relación con Caterpillar no solo es que nos trae los mejores productos, los mejores repuestos, también es traernos muchas buenas prácticas, con lo cual nosotros nos alineamos.

Caterpillar está liderando esta ola de transformación en una serie de campos y nosotros con ellos. Un primer campo es la transformación de su portafolio de productos, es decir, ellos tienen una evolución permanente, incorporando la tecnología en su máxima extensión, incorporando el proceso de controlar los impactos en el medio ambiente para estar alineados con nuestros clientes, sobre todo con los mineros, en esta meta de cero emisiones. Hoy tenemos en el portafolio equipos con menor consumo de combustible, con menor generación de emisiones, ya algunos equipos son eléctricos para minería subterránea y tenemos los equipos autónomos que buscan generar una mayor eficiencia en la operación.

¿Cómo influye el desarrollo tecnológico de su proveedor de equipos?

Un primer gran aporte de Caterpillar está ahí, en la permanente evolución de su portafolio de productos. Otro gran aporte son las mejores prácticas, una de ellas tiene que ver con la transformación de nuestro negocio y en la digitalización de nuestro negocio. Hace algunos años, quién hubiera pensado que el e-commerce era solamente para los negocios o los negocios B2C o de consumo, pero el e-commerce es para los negocios B2B. Hoy la venta de repuestos para el sector construcción ya está en un 50% realizándose por e-commerce.

La relación con Caterpillar es de respeto recíproco, es una relación ganar-ganar, de mucha confianza de ellos en nosotros evidenciada también en esta evaluación de nuestra performance, pero también evidenciada en el hecho que, efectivamente, somos distribuidores de ellos no solo en Perú sino también en Centroamérica.

Caterpillar representa más de 70% de nuestro quehacer si sumamos las operaciones tanto en Perú, de manera descentralizada como en los países de Centroamérica donde tenemos la distribución. Una característica esencial de nuestro negocio y en la estrategia conjunta con Caterpillar es el soporte de los equipos, que eso nos da también esta historia de los 100 años, siendo una de nuestras principales características el respaldo que significamos nosotros para los clientes.

Ese 10% de crecimiento de Ferreycorp de los últimos años, ¿qué otros aspectos de innovación tecnológica podría mencionar que van acompañando este desempeño, además de la contribución de Caterpillar?

También el e-commerce es otro aprovechamiento de la tecnología, el 50% de la venta de repuestos a la construcción en todo el país ya está a niveles de esta tecnología, se colocan las órdenes de compra por esta plataforma. También tenemos el aprovechamiento de la tecnología en asistencia remota a los clientes, no lo tenemos desplegado al 100% pero ya tenemos algunos primeros casos en donde podemos asistir remotamente si él está haciendo un mantenimiento en el equipo y nosotros remotamente, usando tecnología, usando unos anteojos, podemos darle indicaciones de cómo intervenir en el equipo. También tenemos un brazo, en nuestra empresa Sitech, que está muy dedicada a desarrollar soluciones tecnológicas para nuestros clientes, hoy día tenemos sistemas de monitoreo de la fatiga del operador, lo cual muy bueno porque se evitan accidentes en las operaciones y también sistemas anticolisión, donde el equipo cuando detecta algo puede mandar una alerta o hasta puede ser detenido automáticamente.

¿Cómo ha evolucionado la implementación en Ferreycorp de los criterios ESG para fortalecer su compromiso frente a la sostenibilidad?

Este concepto de sostenibilidad recoge una serie de aspectos de la gestión de negocios que tienen fundamentos en pilares que, en nuestro caso, han estado presentes siempre, porque la sostenibilidad o los criterios ESG, que tienen componentes medioambiental, de gobierno y componente social, donde en el componente social lo primero están los propios trabajadores. Una de las constantes en el tiempo o una de las razones que nos ha traído hasta acá es el respeto a la persona, y estas generaciones a través del tiempo han estado muy comprometidas, algo hemos hecho bien en materia de la “S”.

Si bien estos conceptos se estructuran recientemente a nivel de la gestión empresarial, hay muchos elementos que las empresas hemos vivido, en nuestro caso desde nuestros orígenes. Ha sido un proceso muy fuerte en el “S”, hemos tenido iniciativas siempre de capacitación, de desarrollo de nuestra gente, hemos tenido iniciativas de apoyarlos en temas críticos del desarrollo de sus familias como apoyo en momentos difíciles de salud o de mejoramiento de la vivienda, a esos programas con nuestros colaboradores hemos ido agregando programas con otros stakeholders como proveedores, y con la comunidad más cercana.

¿Cómo desde el directorio han logrado fortalecer su gobierno corporativo?

Dentro de los criterios ESG, vino el desarrollo de la “G”, del gobierno, una empresa que ha sobrevivido 100 años y que se ha transforma do, constantemente revisando sus instancias de gobierno. Un instancia tan relevante como el directorio o como la junta de accionistas, que sesionó de manera muy profesional desde sus orígenes y que también en los años recientes le hemos dado mucha más estructura. Los fundamentos de esta gestión basada en un foco y en una relación ganar-ganar con los grupos de interés ha estado desde siempre. En los últimos años, en materia de la “G” somos un referente en gobierno corporativo, se comenzó hablar de este tema en el año 2000 y nosotros año a año hemos agregado buenas prácticas, mejorando las existentes con un directorio plural y diverso con cuatro comités, con lo cual tiene una visibilidad muy completa de la gestión, tenemos los comités de “Auditoría y Riesgos”; de “Innovación y Tecnología”; de “Gobierno Corporativo y Sostenibilidad y Nominaciones y Remuneraciones” y de “Inversiones”.

¿Qué esfuerzos se han dado para reducir o eliminar la contaminación?

En cuanto a la “E”, lo primero que quiero resaltar es que con nuestro quehacer de dar apoyo a los equipos a lo largo de su ciclo de vida, nosotros no entregamos la máquina y ahí termina nuestra relación, ni con el cliente ni con la máquina, la relación recién empieza. Entonces, nosotros les damos a los equipos una segunda, tercera hasta cuarta vida, y con eso reducimos el consumo de materiales en el mundo, nosotros hacemos el reciclado hace décadas y promovemos que las máquinas tengan segunda, tercera vida, que duren 30 años gracias a nuestro quehacer.

¿Han implementado la trazabilidad de la chatarra de sus talleres?

Adicionalmente a eso, también en el “E” estamos de la mano con Caterpillar con diseño de productos que generen menos emisiones y que consuman menos combustible, también Caterpillar ha desarrollado motores usando diferentes fuentes de energía y así en otra gama de su producción lo mismo, pero también cuidamos mucho los residuos, la chatarra es un residuo importante en nuestro quehacer, desde cuando reparamos las máquinas, los grandes elementos siguen vivos pero hay alguna pieza que retiramos, entonces miramos la trazabilidad de a dónde va esa chatarra y que tenga también un segundo uso, y lo mismo con nuestras emisiones, tanto de carbono como hídricas tenemos indicadores para ir reduciendo dichas huellas, de hecho ya tenemos algunas locaciones que son carbono neutras. Por ejemplo, en el taller de La Joya tenemos paneles solares con lo que hemos reducido las emisiones ahí o porque las compensamos a través de nuestra participación en proyectos que tienen como objetivo compensar la huella, eso es lo que estamos haciendo en todo lo que es sostenibilidad.

¿Cuáles son los proyectos que vendrán en este año y para el mediano plazo?

Nuestra estrategia tiene tres grandes pilares: la optimización y obtención de sinergias entre el portafolio de negocios de la corporación, que es algo que está siempre presente en las empresas, sobre todo hemos hablado en una organización de 100 años, que se va adaptando, es una agenda permanente el estar mirando el crecimiento, de incorporar negocios, revisando la mejor estructura, es una gran agenda, que viene no solo entre empresas sino con la corporación que va desarrollando servicios compartidos en el área de tecnología, en el área financiera, en recursos humanos.

¿Sus nuevos negocios saldrán de su línea de bienes de capital?

El tercer pilar es el desarrollo de nuevos negocios, pero siempre vinculados al negocio de bienes de capital, que es nuestro corazón, para aumentar nuestra participación en sectores donde tenemos un amplio conocimiento, poder dar servicios distintos a los sectores donde ya estamos que complementen lo que hacemos, allí estamos trabajando una agenda para más adelante.