“Los alumnos no están dispuestos a regresar a clases”, revela Liliana Alvarado, directora de la Escuela de Posgrado de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP). El 88% de estudiantes de la modalidad presencial afirmó en una encuesta que no quiere volver a las aulas. Esto se debe, según explica Alvarado, a que se han dado cuenta de que el aprendizaje virtual ha aumentado su calidad de vida, al no tener que destinar aproximadamente cuatro horas de su tiempo en el transporte para ir y regresar de la universidad.

Por eso, la escuela de negocios adaptará sus aulas para ofrecer, a partir del 15 de mayo, un aprendizaje blended. “Eso significa que van a haber estudiantes sentados en clase y estudiantes en sus casas, y todos van a conectarse al mismo tiempo y van a poder participar y hacer trabajos en grupo”, explica Alvarado.

La Escuela de Posgrado de la UTP ofrece actualmente ocho maestrías presenciales y cinco semipresenciales, y está realizando los trámites con Sunedu para incluir dos maestrías más, posiblemente este año. Las nuevas especialidades serán en talento humano y en transformación digital, también bajo el sistema blended.

La institución educativa cuenta actualmente con 2,500 alumnos. El mayor crecimiento se ha registrado en maestrías semipresenciales, al pasar de 28 a 38 estudiantes por aula. En las maestrías presenciales se pasó de un promedio de 25 personas a 30.

La Escuela de Posgrado de la UTP probablemente empezará clases presenciales solo con una promoción nueva. “Las que tenemos en este momento están muy reacias a regresar”, refuerza Alvarado.

“Consideramos que el 25% de alumnos va a querer clases presenciales y el 75% va a seguir queriendo estudiar de forma virtual sincrónica. Lo más seguro es que con el tiempo la proporción vaya cambiando, pero recién en el mediano o largo plazo”, comenta Alvarado.

Enfoque en el alumno

La pandemia obligó a las organizaciones a transformarse de manera muy acelerada. El enfoque centrado en los estudiantes se volvió el punto más relevante para Escuela de Posgrado de la UTP en ese proceso de cambio. Una forma de hacerlo fue a través de la actualización de los cursos.

Alvarado revela, por ejemplo, que en los cursos de liderazgo se transmitió que se vive en un entorno cambiante, no lineal. Además, la universidad dio charlas sobre el cambio a una mentalidad de crecimiento para dar pie a la innovación, la importancia de la capacidad de resiliencia y el manejo de las emociones para cuestionar los paradigmas y seguir avanzando. También ofreció un programa de gestión de talento humano, con capacitaciones en los conceptos de upskilling y reskilling.

Estos cambios generaron que el Net Promoter Score (NPS) de la Escuela de Posgrado de la UTP, un indicador que se utiliza en los programas de experiencia del cliente, suba 15 puntos. La retención de alumnos es de casi 90%.