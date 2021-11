El Fondo de Apoyo Empresarial a las Mype del Sector Turismo (FAE-Turismo), creado por Decreto de Urgencia N° 135-2020, es un fondo de garantías que tiene como objetivo promover el acceso al financiamiento por parte de las micro y pequeñas empresas (mype) del sector turismo.

Este fondo puede otorgar garantías hasta por S/ 600 millones, para garantizar créditos destinados a capital de trabajo y/o activo fijo, solicitados por las mype que realizan actividades dentro del sector turismo, como transporte interprovincial terrestre de pasajeros, transporte turístico, establecimientos de hospedaje, agencias de viajes y turismo, restaurantes, actividades de esparcimiento, organización de congresos, convenciones y eventos, guiado turístico, así como producción y comercialización de artesanías.

Este programa tiene vigencia hasta el 31 de marzo de 2022. A continuación se pasa a detallar todo lo que tiene que saber sobre este fondo.

¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiario del FAE-Turismo?

Para que una mype sea beneficiaria, esta debe solicitar un crédito destinado a capital de trabajo y/o activo fijo, ante alguna de las entidades financieras participantes del programa.

Además, la mype debe estar clasificada como “Normal” o “CPP” en la Central de Riesgo de la SBS, al 29 de febrero de 2020. En caso de no contar con una de esas clasificaciones a dicha fecha, no debe haber estado en una categoría diferente a “Normal” en los 12 meses previos al otorgamiento del préstamo (si no cuenta con clasificación de riesgo en los 12 meses previos al otorgamiento del crédito, se le considera como “Normal”).

La mype que haya obtenido créditos como parte de los programas Reactiva y FAE-MYPE sí pueden ser beneficiarios del FAE-Turismo.

¿Qué mypes no pueden acceder al FAE-Turismo?

Las vinculadas a las entidades del sistema financiero (ESF) o a las cooperativas de ahorro y crédito (Coopac) otorgantes del crédito.

Las comprendidas en el ámbito de la Ley N° 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción y delitos conexos, así como cualquier persona o ente jurídico sometida a procesos por delitos de corrupción y conexos o cuyos representantes estén siendo investigados por dichos delitos, a excepción de los que hayan cumplido con el pago total de la reparación civil y estén habilitadas para contratar con el Estado.

Las inhabilitadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

¿Cuál es el procedimiento para acceder al FAE-Turismo?

La mype del sector turismo que desee acceder a los beneficios de este programa debe acudir a una ESF o COOPAC a la que se le haya adjudicado algún monto de garantía, en las subastas recurrentes que realiza Cofide, para que sea evaluada.

La mype no debe tramitar nada ante Cofide, pues Cofide no evalúa el crédito para la MYPE beneficiaria, no la elige, ni determina el monto de dicho crédito; estas son tareas exclusivas de las ESF o COOPAC participantes del programa.

¿Cuáles son los montos a los que pueden acceder las mype de turismo?

Los créditos para capital de trabajo y/o activo fijo que podrían ser garantizados por el FAE Turismo no pueden exceder los S/ 750,000.

Tras admitirse las solicitudes, ¿en cuánto tiempo se realiza el desembolso de dinero?

Desde la confirmación de la cartera por parte de Cofide, la ESF o COOPAC está habilitada para el desembolso a la mypes, dependiendo del tiempo de sus procedimientos internos, pudiendo ser el mismo día o hasta el plazo máximo de 30 días calendario. Sin embargo, es importante entender todo el proceso:

El proceso se inicia cuando Cofide anuncia una nueva subasta de garantías, en la que pueden participar todas las ESF o COOPAC que han decidido participar. Las entidades habilitadas a participar son 11: CMAC Arequipa, Cusco, Huancayo, Maynas, Tacna, Trujillo; las COOPAC Kori y Pacífico; las CRAC Centro y Raíz; y Financiera Proempresa.

En la subasta, Cofide asigna montos de garantías a las entidades que se comprometan a trasladar las tasas más bajas, en los créditos, a sus clientes (beneficiarios finales).

Cofide siempre hace público los resultados de las subastas que realiza, a través de su página web.

Luego de cada subasta, las ESF o COOPAC que se adjudicaron montos en garantías tienen hasta 30 días hábiles para presentar a Cofide la relación de clientes a quienes les otorgarán créditos como parte del programa.

COFIDE revisa dicha cartera con el fin de verificar que la misma cumpla con todo lo establecido por la normativa del programa y, si es así, otorga los certificados de garantías para que las ESF o COOPAC procedan a desembolsar los créditos a sus clientes. Cofide suele tomar entre 24 y 48 horas para responder.

Desde la confirmación de la cartera por parte de COFIDE, la ESF o COOPAC está habilitada para el desembolso a la mype.

