El costo de mantener la seguridad de Mark Zuckerberg sigue aumentando para Meta (Facebook), superando con creces lo que gastan empresas de tecnología similares con ejecutivos de alto perfil.

El gigante de las redes sociales, antes conocido como Facebook, gastó más de US$ 15.2 millones en el 2021 en costos relacionados con la protección de su director ejecutivo en sus diferentes casas y durante viajes personales, según un comunicado regulatorio reciente. Eso no incluye otros US$ 10 millones que se le dieron a Zuckerberg como asignación antes de impuestos para la seguridad de su familia, así como US$ 1.6 millones por el uso de un avión privado para viajes personales.

Aumento

En total, la empresa pagó un monto de seguridad de US$ 26.8 millones para Zuckerberg, de 37 años, y su familia el año pasado, un aumento del 6% con respecto al 2020. El comunicado atribuye los costos más altos a viajes personales frecuentes, los protocolos relacionados con el COVID-19 y los aumentos del mercado para personal de seguridad.

Los arreglos comprenden casi la totalidad de su compensación, ya que recibe un salario anual de US$ 1 y no recibe bonos ni compensaciones en acciones.

Más que los demás

Los costos de seguridad de Zuckerberg en el 2021 superan de lejos los de sus pares cuyos datos están disponibles públicamente. Amazon.com por ejemplo, dedicó US$ 1.6 millones a la protección del presidente, Jeff Bezos, el año pasado, mientras que Tesla no revela ningún costo de seguridad asociado con el director ejecutivo, Elon Musk.

Zuckerberg es “sinónimo” de Meta en medio de una mayor atención mediática, legislativa y regulatoria, según el documento, que dice que “la percepción negativa con respecto a nuestra empresa está directamente asociada con el señor Zuckerberg y, a menudo, se transfiere a él”.

En el último año, la empresa ha estado bajo escrutinio por la publicación de documentos internos por parte de la denunciante Frances Haugen que sugiere que Facebook prioriza las ganancias sobre la moderación del contenido.

Meta también paga la seguridad de otros líderes sénior, incluidos casi US$ 9 millones en el 2021 para proteger a la directora de operaciones, Sheryl Sandberg. Eso no incluye US$ 2.3 millones correspondientes al uso de aviones privados por parte de Sandberg para viajes personales.

Del 2022 en adelante, la compañía también cubrirá los viajes personales de Zuckerberg en un avión de su propiedad y operado por una empresa de vuelos chárter.