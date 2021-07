Facebook Inc gastará US$ 1,000 millones en creadores de contenidos para redes sociales hasta finales del 2022, en una lucha por los mejores talentos anunciada en una semana en la que TikTok se convirtió en la primera aplicación móvil rival en alcanzar los 3,000 millones de descargas globales.

Las inversiones de Facebook incluirán programas de gratificación para pagar a los creadores que alcancen determinados hitos en sus aplicaciones, incluido su servicio para compartir fotos Instagram, y financiarán a los usuarios para que produzcan contenidos, dijo la empresa.

El gigante de las redes sociales está abriendo su presupuesto para atraer a los creadores con un gran número de seguidores desde plataformas como YouTube de Alphabet Inc. y la aplicación de videos cortos TikTok.

Varias plataformas tecnológicas importantes están a la ofensiva para atraer y mantener a las personalidades de las redes sociales con nuevos pagos y servicios.

TikTok se ha comprometido a gastar US$ 2,000 millones para apoyar a los creadores durante tres años. Snapchat de Snap Inc solía pagar a los creadores un total de US$ 1 millón por día para publicar videos populares de formato corto en su servicio y dice que todavía distribuye millones por mes para apoyar a los creadores a través de su programa Spotlight.

“Con el hito de los 3,000 millones de descargas, TikTok es la quinta aplicación no relacionada con los juegos que se une a un nivel que ha sido históricamente el dominio exclusivo de Facebook”, dijo la firma de información sobre móviles Sensor Tower en un informe del martes.

Facebook dijo que sus gratificaciones hasta ahora son sólo por invitación. En su plataforma principal, los creadores de videos y los jugadores en línea recibirán una bonificación mensual si alcanzan hitos como la emisión de un determinado número de horas para ganar “Estrellas”, una forma de propina digital que los seguidores pueden utilizar para pagar a sus creadores favoritos durante la transmisión de videos en directo.

Los programas de gratificación de Instagram incluirán incentivos para el uso de Reels, su función imitadora de TikTok que muestra videoclips de corta duración. Los creadores ganarán dinero en función del rendimiento de sus videos en Reels, según la empresa.