El fabricante de semiconductores Analog Devices Inc dijo que comprará a su rival Maxim Integrated Products Inc por unos US$ 21,000 millones en la mayor operación de estas características en Estados Unidos en lo que va de año, con el objeto de subir su cuota de mercado en segmentos como el automovilismo y el 5G.

El acuerdo, que también es el mayor hasta la fecha para Analog, creará un grupo de fabricación de chips con un valor de empresa combinado de US$ 68,000 millones que competirá con rivales más grandes como Texas Instruments.

Las empresas dijeron que el acuerdo une la fortaleza de Maxim en los mercados de automóvil y centros de datos con la presencia de ADI en amplios segmentos industriales, de comunicaciones y de salud digital.

Con sede en Norwood, Massachusetts, Analog Devices fabrica sensores, convertidores de datos, amplificadores y otros productos de procesamiento de señales a una gama de industrias que van desde el transporte y la salud hasta la instrumentación y los dispositivos portátiles de consumo.

Maxim, con sede en San José, California, diseña y fabrica chips analógicos que se utilizan en automóviles, fabricación, energía, comunicaciones, atención sanitaria y dispositivos conectados.

Reuters había informado el domingo por la noche que Analog Devices estaba en conversaciones avanzadas para adquirir Maxim.

La oferta valora Maxim en US$ 78.43 por acción, lo que supone una prima de alrededor de 22% hasta su cierre del viernes.